In biblioteca a Russi parte il laboratorio “Diario d’ottobre” di Alessandra Dragoni

Il laboratorio di fotografia dal titolo “Diario d’ottobre” condotto da Alessandra Dragoni si svolgerà nei martedì di ottobre e novembre presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10. L’appuntamento prevede 5 incontri con cadenza settimanale dalle ore 14.30 alle ore 16.30 tra la sede della Biblioteca e le strade di Russi (per fare le foto) e l’utenza di riferimento sono i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni.

Il laboratorio è gratuito, l’iscrizione obbligatoria. Alessandra Dragoni è una fotografa ravennate con una lunga esperienza lavorativa sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con giornali e riviste e pubblicato diversi volumi monografici. È anche curatrice di mostre e progetti editoriali.

Calendario

Martedì 15 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 22 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 29 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 5 novembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 19 novembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30.

Per informazioni e iscrizione: Biblioteca Comunale, Via Godo vecchia, 10 – Tel. 0544 587640 – mail. ravru@sbn.provincia.ra.it .