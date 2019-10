Lugo, a Mondovisioni il documentario su “Mission Lifeline”

La storia della ong tedesca Mission Lifeline sarà protagonista dell’appuntamento di martedì 15 ottobre della rassegna “Mondovisioni”. Nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo viene proiettato alle 21 il documentario Mission Lifeline di Markus Weinberg e Luise Baumgarten (Germania, 2019, 68’).

Con lo scopo di salvare i migranti dall’annegamento nel Mediterraneo, Axel Steier e la ong tedesca Mission Lifeline hanno lavorato per anni per raccogliere fondi, fino a riuscire, insieme ad altre due organizzazioni spagnole, a comprare una nave e partire. Per due anni il regista ha seguito Axel e il suo team, dove l’impegno a salvare persone dalla morte certa si trasforma in lotta per l’ideale europeo. La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione lughese si svolge con la collaborazione della British School di Lugo, del Caffè letterario di Lugo e dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”. Per maggiori informazioni, contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” al numero 0545 38556 o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.