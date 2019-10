Ravenna, aperte le iscrizioni al laboratorio  “Saperlo dire”  di Alessandra Frabetti

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio “Saperlo dire” condotto dall’attrice e regista Alessandra Frabetti, promosso da Connessioni associazione culturale, con la compartecipazione dell’Assessorato al Decentramento e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

“Saperlo dire” è un’occasione per migliorare il proprio modo di parlare, per imparare a leggere bene e saper “affrontare” una platea misurando pause, vocalità e tempi. Il laboratorio propone una formula semplice ma efficace, oltre che largamente sperimentata con successo da molti anni, con un taglio non prettamente teatrale, ma dal forte contenuto tecnico in modo da garantire un bagaglio di solide nozioni che siano efficaci per le esigenze di ognuno.

Sarà Alessandra Frabetti attrice, regista e docente di recitazione presso diverse scuole e teatri italiani a guidare gli allievi nell’impostazione della voce attraverso il controllo della propria emotività, in un complessivo sviluppo dell’espressività̀ pensato non solo per chi vuole iniziare a fare teatro, ma anche per chi desidera semplicemente migliorare la propria voce per passione o per professione.

Informazioni e iscrizioni: cell. 347 6894066 (Maria Chiara). Web: www.connessioni.org. FB Teatro Laboratorio: https://www.facebook.com/teatrolaboratorio/.