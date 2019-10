Il concerto Lirico ma non troppo apre la stagione concertistica del teatro comunale di Russi

Il concerto Lirico ma non troppo (mercoledì 16 ottobre, ore 20,45) apre la stagione concertistica del teatro comunale di Russi portando in scena alcuni tra i brani più belli e briosi del repertorio lirico italiano e internazionale tratti da opere di Puccini, Rossini, Bizet e Verdi, per citare solo alcuni nomi. Si alterneranno momenti squisitamente buffi a melodie dense di emozioni romantiche. Il tutto proposto dall’esperienza di artisti presenti da anni nel panorama internazionale quali il soprano Daniela Pini, il baritono Maurizio Leoni e il maestro Vincenzo Rana al pianoforte.

Il prossimo appuntamento della stagione concertistica è con il fado portoghese di Pasion y saudade (mercoledì 6 novembre), concerto del Triolet, formazione musicale che ha avuto il suo battesimo radiofonico nell’ambito del programma La stanza della musica di RAI Radio3. La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.

Teatro Comunale di Russi

Via Cavour, 10

Tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www.comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it. Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00.