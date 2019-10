GiovinBacco in Piazza a Ravenna: il vino e l’arte, il cibo di strada e le bande musicali

Piaceri della tavola e della cultura a GiovinBacco sono sempre più vicini. Un connubio perfetto. Per chi ama il vino e non vuole rinunciare al gusto di assaporare del cibo di strada di qualità, abbinando a queste piacevoli attività anche la vita culturale in una città ricca di storia, arte e opportunità come Ravenna, gli organizzatori di GiovinBacco hanno studiato il Carnet Cultura. Questo speciale carnet prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco (i biglietti si trovano il 25, 26 e 27 settembre in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy) sconti o agevolazioni agli spettacoli della Stagione d’Opera e Danza 2020 del Teatro Alighieri, al MAR per le mostre di Ravenna Mosaico, a Classis Ravenna e alla mostra Tessere di Mare di RavennAntica, e infine alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest.

Ma vediamo nel dettaglio. Lo sconto è del 20% per l’acquisto di max 2 biglietti per ogni spettacolo della Stagione d’Opera e Danza 2020 del Teatro Alighieri (prevendite dal 12 dicembre 2019, fino ad esaurimento disponibilità).

Lo sconto diventa di 3,00 € con ingresso ridotto a 6 € anziché 9 € valido fino al 12 gennaio sul biglietto di ingresso delle mostre del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna (via di Roma 13): Chuck Close. Mosaics / Riccardo Zangelmi. Forever Young / Niki de Saint Phalle. Vanitas. Le mostre sono aperte fino al 12 gennaio 2020 dal martedì alla domenica (lunedì chiuso). Per info www.mar.ra.it

Lo sconto è di 3,00 € con ingresso ridotto speciale a 2 € anzichè 5 € a Classis Ravenna Museo della Città e del Territorio valido per un ingresso al Museo fino al 30 novembre inclusivo anche dell’ingresso alla mostra temporanea Tessere di Mare. Dal mosaico antico alla copia moderna.

Infine ecco l’Offerta Speciale 2×1 al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1, Ravenna, dal 30 ottobre al 3 novembre 2019 per le proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest. Insomma 2 biglietti al prezzo di 1 presentando l’apposito coupon. La promozione è valida per tutta la durata del Festival.

LE BANDE MUSICALI

Una kermesse popolare come GiovinBacco si sposa perfettamente con la musica e in special modo con la musica popolare e genuina delle bande. Grazie alla preziosa collaborazione di Ravenna Festival il 25, 26 e 27 ottobre ogni sera alle 18,30 le Bande Musicali portano la musica sulle piazze e le strade del Centro Storico, in particolare con i motivi della grande tradizione italiana. Nei tre giorni si esibiscono le Bande Musicali di Ravenna, Russi e Santa Sofia.

Ravenna Festival collabora attivamente da alcuni anni con GiovinBacco per animare la città e portare la musica e la festa in centro, proprio a ridosso della Trilogia d’Autunno che il Festival propone tradizionalmente a fine stagione. Quest’anno le tre opere liriche proposte al pubblico al Teatro Alighieri sono Norma di Bellini, Aida di Verdi e Carmen di Bizet dall’1 al 10 novembre.