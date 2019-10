Pillole da La Stagione dei Teatri: in viaggio verso il teatro, un rito di comunità

Per il terzo anno Ravenna Teatro offre ai residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e, su richiesta, ai residenti del Comune di Alfonsine, l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio navetta. L’abbonamento comprende: Fare un’anima, Elvira (giovedì 28 novembre), Il rigore che non c’era (lunedì 16 dicembre), Molière / Il Misantropo, La classe, I Miserabili, In nome del padre, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte.

IN VIAGGIO VERSO IL TEATRO

Giacomo Poretti – Fare un’anima

Toni Servillo – Elvira

Federico Buffa – Il rigore che non c’era

Walter Malosti – Il misantropo

Claudio Casadio – La classe

Franco Branciaroli – I Miserabili

Mario Perrotta – In nome del padre

Teatro dell’Elfo – Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

Informazioni e prenotazioni: Ravenna Teatro 0544.36239 / info@ravennateatro.com

La Stagione dei Teatri 2019-20

Abbonamenti fino a giovedì 7 novembre

www.ravennateatro.com