Ravenna. Crowfunding per un’installazione artistica nel giardino “Deserto rosso” a Ravenna

Riqualificare il giardino “Deserto Rosso” della Darsena di Ravenna con un’installazione artistica di Oscar Dominguez, artista argentino che dal 1999 vive e lavora a Faenza. È uno degli obiettivi del gruppo di realtà ravennati che ha avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger avvalendosi del supporto di Kick-ER, servizio di orientamento al crowdfunding gestito da ART-ER, nuova società regionale per la crescita e l’innovazione.

La campagna di crowdfunding intende finanziare “DERIVA FESTIVAL. Arte. Paesaggio. Città”, che si propone di riqualificare i giardini cittadini di Ravenna con interventi artistici ed è sostenuto da molte istituzioni locali, come ad esempio il Teatro delle Albe – Ravenna teatro.

Chiunque voglia sostenere “DERIVA FESTIVAL. Arte. Paesaggio. Città” potrà effettuare una donazione (minimo 20 euro) entro il 30 ottobre 2019 sulla pagina dedicata de portale Idea Ginger (https://www.ideaginger.it/progetti/deriva-festival-arte-paesaggio-citta.html).

“Con i 5 mila euro raccolti si acquisteranno i materiali per realizzare l’opera, si darà all’artista Oscar Dominguez la possibilità di studiare il territorio e le sue componenti urbane, sociali e naturalistiche e si sosterranno le spese per il trasporto dell’opera: una vecchia fornace dismessa, utilizzata in passato per produrre carbonella, recuperata in una fabbrica alle porte della città. L’azione artistica sarà quella di intervenire sulle rotture della fornace applicando inserti in ceramica, simili a suture, che rappresentano i legami che si creano con i vari luoghi e tra le persone.

A seconda dell’importo donato i sostenitori riceveranno ricompense dedicate, come ad esempio “bombe” di semi, shopper e aperitivi con i curatori del progetto “DERIVA FESTIVAL. Arte. Paesaggio. Città” e alcuni artisti di volta in volta coinvolti.