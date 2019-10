A Casola Valsenio si commemora Alfredo Oriani al Cinema Teatro Senio

In occasione del 110° anniversario della morte di Alfredo Oriani, la Fondazione Casa di Oriani, in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio, Associazione Alteo Dolcini e Archivio Eredi Aldo Spallicci, organizza l’iniziativa La voce “ritrovata” di Aldo Spallicci per Alfredo Oriani.

Nel corso della serata, che si terrà al Cinema Teatro Senio di Casola venerdì 18 ottobre con inizio alle ore 20.30, saranno trasmessi alcuni brani dell’audio originale della commemorazione tenuta da Aldo Spallicci in quello stesso teatro l’11 ottobre 1959, cinquantesimo della morte di Oriani.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Massimo Mezzetti, del sindaco di Casola Giorgio Sagrini, dell’assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino e del direttore della Fondazione Oriani Alessandro Luparini, introduzione e commento al discorso di Spallicci saranno affidati rispettivamente al presidente della Fondazione Oriani, prof. Sandro Rogari, e al presidente dell’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna, prof Roberto Balzani,

Nell’occasione sarà annunciato pubblicamente l’inizio dei lavori di restauro del complesso museale del Cardello, dimora storica di Alfredo Oriani e monumento nazionale, promossi dalla regione Emilia-Romagna e cofinanziati dalla Fondazione Casa di Oriani.

Per informazioni:

Fondazione Casa di Oriani

Biblioteca di Storia Contemporanea

0544 30386

biboriani@sbn.provincia.ra.it

direzione@bibliotecaoriani.it

www.fondazionecasadioriani.it