Cena con l’autore: al Salone dei Mosaici di Ravenna si parla dell’Impresa di D’Annunzio a Fiume

Cena con l’autore: venerdì 18 Ottobre dalle ore 18.30 al Salone dei Mosaici di Ravenna si parla de “L’Impresa di D’Annunzio a Fiume” con

Giordano Bruno Guerri, Presidente della fondazione Vittoriale degli Italiani e autore del libro “Disobbedisco. 500 Giorni di Rivoluzione. Fiume 1919-1920” (Mondadori).

Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di duemila soldati ribelli, conquista la città di Fiume senza sparare un colpo. Vi rimarrà per più di un anno, opponendosi alle maggiori potenze sotto gli occhi di un mondo ancora sconvolto dalla Grande Guerra. Lo scopo di Gabriele D’Annunzio e dei suoi legionari non era solo rivendicare l’italianità di Fiume : il Vate sognava di trasformare la sua Impresa in una rivoluzione globale contro l’ordine costituito. Per 500 giorni Fiume fu teatro di cospirazioni, feste, beffe, battaglie e amori e fu sospesa fra utopia e realtà . Dopo cent’anni ritroviamo nell’Impresa fiumana molti aspetti di oggi: la spettacolarizzazione della politica, la propaganda, la ribellione generazionale, la rivolta contro la finanza internazionale, il conflitto generazionale, il ribellismo e la trasgressione.