Faenza. Al via i nuovi abbonamenti per la stagione 19/20 del Teatro Masini

Parte sabato 19 ottobre la campagna per sottoscrivere nuovi Abbonamenti delle rassegne di Prosa, Contemporaneo e Favole della Stagione 2019/2020 del Teatro Masini di Faenza.

La Biglietteria del Teatro sarà aperta dalle ore 16 alle ore 19. La campagna proseguirà poi da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre, giorni in cui la Biglietteria sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13.

Sarà comunque possibile sottoscrivere nuovi Abbonamenti fino al giorno della prima rappresentazione di ogni rassegna, nei giorni e negli orari di apertura della Biglietteria.

Il cartellone di Prosa sarà inaugurato da una delle grandi “signore” del teatro italiano: Monica Guerritore, interprete e regista di L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht. Il palcoscenico manfredo ospiterà poi Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini ed Erica Blanc, protagonisti di Quartet, divertente e commovente commedia di Ronald Harwood diretta da Patrick Rossi Gastaldi. A seguire: Enrico Guarneri nel Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga diretto da Guglielmo Ferro; Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel loro esilarante Show con accompagnamento musicale della Jazz Company; la compagnia del Teatro Biondo di Palermo in Chi vive giace, “commedia nera” di Roberto Alajmo diretta da Armando Pugliese; Vincenzo Salemme, autore, interprete principale e regista di Con tutto il cuore e Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina nel Tartufo di Molière per la regia di Roberto Valerio.

L’innovazione, il linguaggio e la ricerca teatrale che rispecchiano il nostro presente sono demandati al cartellone Contemporaneo, evoluzione e approdo di quello precedentemente chiamato “Protagonisti”. Drammaturgie originali o di radice letteraria, a volte divertenti e leggere, a volte impegnate, a volte inquietanti per indurre a riflettere, a confrontarsi con prospettive “altre” dei sentimenti umani nel tempo che viviamo. La rassegna sarà inaugurata da Elio con Il grigio, capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che indaga l’egocentrismo e l’anestesia sentimentale dell’uomo moderno. Segue Arturo Cirillo con La scuola delle mogli, adattamento modernissimo del testo di Molière che mette sotto accusa misoginia e misantropia.

Filippo Dini e Arianna Scommegna saranno protagonisti di Misery, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, in cui vengono esplorati i meandri della mente umana nelle sue ossessioni e follie. Geppi Cucciari in Perfetta, scritto e diretto dall’indimenticato Mattia Torre, racconta in forma di monologo un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Seguirà Paolo Rossi con Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles: tra improvvisazioni attorali e musicali che rendono lo spettacolo diverso a ogni rappresentazione, si incrociano le visioni del tempo presente come quelle della storia del conflitto tra il potere e i fuorilegge, intesi oggi come coloro che vivono ai margini della strada e non hanno voce.

Ermanna Montanari, Marco Martinelli del Teatro delle Albe presenteranno fedeli d’Amore polittico in sette quadri per Dante Alighieri, alchimia vocale, sonora, visiva e drammaturgica capace di fondere psiche e mondo, in cui si evoca Dante nell’abbracciare una sola salvezza: Amore è ciò che ci fa ribelli, è la forza che libera ed eleva.

La rassegna domenicale Favole alternerà spettacoli tratti da fiabe e racconti del repertorio tradizionale – Robin Hood, La Bella e la bestia, Chi ha paura di Denti di Ferro? – a testi originali frutto di approfonditi studi e laboratori sul mondo dell’infanzia, quali Valentina vuole, Le quattro stagioni e Piccolo Vento e Il giardino stregato di Maga Cornacchia. Si tratta di proposte che porteranno sul palcoscenico tutti gli “assi nella manica” del Teatro Ragazzi italiano, riconosciuto come il migliore a livello europeo: magia, poesia, sorprese, colore, musica, coinvolgimento emotivo del pubblico, bambino o adulto che sia.

Prezzi, informazioni e dettagli: 0546/21306 – www.accademiaperduta.it