Gianfranco Pasquino di nuovo a Ravenna su “Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica”

Gianfranco Pasquino torna a Ravenna alla Sala Spadolini della Biblioteca Oriani sabato 19 ottobre alle 17 per parlare di “Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica” invitato da Libertà e Giustizia, Associazione Mazziniana e Comitato in difesa della Costituzione. Non deve stupire che da tempo si senta il bisogno di “tornare ai maestri” scrivono gli organizzatori. Non per avere da loro la verità o il da farsi immediato, ma per avere conoscenze e strumenti critici che ci aiutino a comprendere il passato e il presente. Il che fare, come è stato per ogni generazione e in ogni stagione, è responsabilità nostra.

Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica dell’Università di Bologna parlerà del suo recente Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica (Bocconi Editore 2019). Pasquino ricorda, con gratitudine, che Bobbio e Sartori sono stati suoi maestri. I loro insegnamenti – fra filosofia politica e scienza della politica – dovrebbero essere imprescindibili per chi alla politica dà valore e per chi intende impegnarsi per migliorarla.

L’incontro con Pasquino sarà coordinato da Angelo Morini, presidente Associazione Mazziniana. In dialogo con Pasquino saranno Alessandro Luparini, Sauro Mattarelli e Maria Paola Patuelli.