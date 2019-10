Il gemellaggio Ravenna-Speyer festeggiato con Il principe Ranocchio musicato da un’orchestra tedesca

In occasione dell’anniversario dei 30 anni di gemellaggio fra le due città di Speyer e Ravenna sabato 19 ottobre a Ravenna e domenica 27 ottobre a Speyer, verrà presentato lo spettacolo Il principe Ranocchio, coproduzione italo- tedesca fra le compagnie Jugend Theater di Speyer e Teatro del Drago.

La celebre fiaba dei Grimm verrà proposta in una chiave attuale che vede un marito ed una moglie un po’ bisbetica alle prese con il loro sentimento d’amore. Fra gags e battibecchi i due si troveranno improvvisamente protagonisti di una storia, quella appunto del Principe Ranocchio e attraverso di essa scopriranno di essere ancora innamorati e felici.

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 18 al Teatro Rasi a Ravenna questo sabato e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Alle 17,30 verrà presentata presso la Sala Rossa la stagione teatrale Le arti della Marionetta, che inaugurerà domenica 20 ottobre alle Artificerie Almagià con lo spettacolo Fagiolino Asino d’oro.

La co- produzione è sostenuta dal Comune di Ravenna, Assessorato alle Politiche Europee e dal Comune di Speyer. La regia è di Matthias Folz; in scena Veronique Weber, Christian Birko- Flemming, Roberta Colombo e Andrea Monticelli.

Lo spettacolo verrà rappresentato con musica dal vivo con l’Orchestra Deutsche Staathilarmonie di Ludwigshafen formata da Friederike Bauer, Ewa Doktor, Hiroaki Furukawa, Eric Trumpler.Lo spettacolo è rivolto ad un pubblico di famiglie e bambini a partire dai 5 anni. Info e prenotazioni Teatro del Drago 3926664211