Nuova avvenutra per il Mariani Lifestyle: parte il programma del “Mariani Club” con i JJ Vianello

Nuova sfida per l’Osteria dei Passatelli del Mariani Lifestyle, locale in centro storico a Ravenna che da cinque anni propone un programma di musica live il giovedi e venerdi sera.

Da sempre l’ambizione del locale è stata quella di proporsi come un vero e proprio club, un locale dove poter cenare con prodotti del territorio di qualità e nel dopo cena di poter proseguire la serata con un intrattenimento musicale che spazia dal jazz al soul, alla musica italiana fino ai talenti nascenti del territorio circostante.

Nel palinsesto 2019 -2020, inaugurato giovedi scorso con il gruppo Jo di Brutto, giovedi 17 ottobre debutta un nuovo format, il Mariani Club, appuntamento mensile, che vedrà trasformarsi il Mariani in un vero e proprio club che fa eco ai grandi club di tutto il mondo con una proposta musicale di alto livello preceduta da cena con menù alla carta che valorizza il territorio romagnolo.

Giovedi 17 ottobre sarà l’istrione della musica italiana ed internazionale JJ Vianello ad aprire la serata “Mariani Club”. Una serata per chi ama immergersi nel groove del soul dello swing e del fantastico mondo Confidenziale degli anni 60. Insieme agli Intoccabili sono capaci di ripercorrere i temi della musica italiana che hanno contribuito a dare la giusta colonna sonora alla magia della Dolce Vita. Questo è il biglietto da visita e il segreto del successo di JJ Vianello e Gli Intoccabili.

In uscita il nuovo album della formazione Romagnola, dal titolo “La dolce vita non è mai finita”, un lavoro di rivisitazione accurata e fedele nel suono di alcuni dei brani che hanno fatto da colonna sonora al magnifico decennio 60/70 del bel paese.

Il Live di JJ Vianello e Gli Intoccabili è una miscela di swing, beat, soul e jazz. Le loro performance hanno fatto ballare tutti; dall’Italia a Montecarlo fino a Miami in Florida dove i “ragazzi” personalizzano in maniera estemporanea un repertorio che è per le orecchie di tutti.

Sul palco del Mariani a partire dalle 21.30:

JJ Vianello – voce

Alessandro Fariselli – sax tenore

Andrea Guerrini – tromba

Daniele Bartoli – chitarra

Max Freschi – basso

Fabio Nobile – batteria

Prima del concerto l’Osteria dei Passatelli del Mariani propone una cena con menù fisso a € 30,00 (bevande escluse) composto da trancetto di salmone e pistacchi, risotto Carnaroli del Delta del Po ai gamberi, salmone e timo, spiedini di gamberi e calamari cotti al forno e zucca arrosto, semifreddo al croccante di noci e caramello saltato. Menù vegetariano su richiesta.

INFO E CONTATTI

Mariani Lifestyle, via Ponte Marino 19 – Ravenna

www.mariani-ravenna.it