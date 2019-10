Roncalceci. Mosaici di note nella Chiesa di San Biagio

Venerdì 18 ottobre alle ore 20.45 a Roncalceci, nella Chiesa di San Biagio, Mosaici Sonori presenta il secondo appuntamento stagionale della rassegna Itinerari Organistici, giunta alla XV edizione.

Il concerto nasce per volontà di don Ugo Salvatori a sostenere il progetto. Grazie alla collaborazione e disponibilità del parroco di San Rocco, che in precedenza aveva reso possibile il restauro dell’organo della chiesa di San Biagio a Roncalceci, la parrocchia del piccolo borgo alle porte di Ravenna diventerà per una sera una sala da concerto speciale.

Non solo testimonianza di un profondo legame col territorio, ma anche un’occasione per far sentire la voce di uno strumento che impreziosiva le pievi del circondario.

Una tradizione che ritorna nei luoghi più congeniali. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Ravenna e del Comune di Faenza, propone tre date nel mese di ottobre.

Il concerto del 18 ottobre prevede un repertorio degno della migliore tradizione della musica sacra, eseguito da

Stefano Sintoni – Organo, Giampiero Montalti – Violino e Luigi Lidonnici – Oboe.

Per l’occasione verranno proposti brani di Bach, Albinoni, Vivaldi, Telemann e Haendel. Il pubblico assisterà a un concerto della durata di un’ora pensato per dare voce e degno contorno all’organo, lo strumento che più di ogni altro rappresenta la musica in chiesa.

Ingresso offerta libera

Informazioni: Mosaici Sonori 0544-34410