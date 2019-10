Ai “Vènar de Tônd” di Lugo va in scena la commedia “Amor”

Venerdì 18 ottobre la compagnia Cdt di Bagnacavallo sarà protagonista, alle 21, del nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale “I vènar de Tônd” a Lugo. La compagnia metterà in scena nella sala polivalente del centro sociale Il Tondo, in via Lumagni 32, la commedia Amor, tre atti di Enrico Lasi e la regia di Arturo Parmiani. La rassegna prosegue fino al 20 dicembre con altri nove spettacoli.

Il biglietto per una commedia costa 10 euro (8 euro per i soci del Tondo) e può essere acquistato tutti i venerdì degli spettacoli dalle 17.30 al centro sociale “Il Tondo”. Si accettano anche prenotazioni telefoniche. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0545 25661 o 0545 900716. La rassegna è organizzata dal Gad Città di Lugo in collaborazione con il centro sociale “Il Tondo”, con il patrocinio del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.