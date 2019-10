Art Lab porta in scena a Conselice il musical Daniele Forever Young. Il ricavato va all’AIL

Domani sera al teatro Comunale il musical “Daniele forever young”,

dell’associazione Art Lab

Il Teatro Comunale di Conselice ospita domani sera, sabato 19 ottobre alle 21, il musical “Daniele forever young – L’amore non ha età”, ideato e portato in scena dall’associazione conselicese Art Lab, per la regia di Kocis Urso.

Il ricavato dello spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Conselice, sarà devoluto in beneficenza alla sezione ravennate dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie.

Per informazioni, si può consultare la pagina Facebook dell’associazione Art Lab (artlabconselice). Per prenotazione posti, 347 5430783.