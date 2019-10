Faenza. Edizione 2019 di Incontri d’Autunno dedicata a “Il potere”

Sta per iniziare l’edizione 2019 degli “Incontri d’Autunno” promossi dall’Associazione “Romagna-Camaldoli” che invita i cittadini a interrogarsi sul tema de “Il potere” affrontato nelle sue diverse declinazioni fra storia e contemporaneità dedicando anche uno specifico appuntamento al trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino avvenuta il 9 novembre del 1989.

Come immagine della rassegna è stato scelto un particolare del frontespizio de “Il Leviatano” di Thomas Hobbes, stampato a Londra nel 1651 e qui riprodotto in una recente versione a colori.

La sua figura è rappresentata come un gigantesco sovrano che impugna con la mano destra la spada e con la sinistra il pastorale, simboli dell’autorità civile e religiosa. Il suo corpo è ricoperto da un’infinità di scaglie, ognuna delle quali è definita da una persona umana.

Sono i sudditi che danno forma allo “Stato assoluto”: quel “Deus mortalis” teorizzato da Hobbes e successivamente confluito, anche attraverso aspri conflitti, nel moderno “Stato democratico” il cui corpo dovrebbe essere costituito non più da sudditi ma da cittadini responsabili.

Il primo appuntamento di questa nuova rassegna è in programma nella Sala Consiliare (piazza del Popolo – Faenza) martedì 22 ottobre alle ore 20,45.

Dopo la lettura di alcuni brani de “La leggenda del grande Inquisitore” tratta da “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij, il noto scrittore Maurizio Maggiani e don Giovanni Nicolini dialogheranno sul tema “Il potere e la libertà”.

Per informazioni: Giorgio Gualdrini cell. 347 1453029 mail: ggualdrini@cooprogetto.it