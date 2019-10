Il professor Balzani è al Goldoni di Bagnacavallo per parlare di patrimonio culturale

Una lectio magistralis del professor Roberto Balzani, presidente dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (Ibc) dell’Emilia-Romagna, darà il via sabato 19 ottobre alle Giornate di patrimonio, quattro appuntamenti pensati dal Comune di Bagnacavallo per presentare nuovi percorsi di promozione e valorizzazione del patrimonio librario, artistico e iconografico della città. L’appuntamento sarà alle 17 al Teatro Goldoni. Balzani terrà un intervento dal titolo Il patrimonio culturale fra diritto, società e amministrazione.

Introdurrà il sindaco Eleonora Proni. L’iniziativa è a ingresso gratuito senza assegnazione dei posti. Il teatro aprirà alle 16.30.

Roberto Balzani coniuga un prestigioso profilo scientifico con un’importante esperienza di amministratore. Professore ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, dal novembre 2008 al giugno 2009 è stato preside della Facoltà di Conservazione dei beni Culturali. Dal giugno 2009 al maggio 2014 è stato sindaco di Forlì. Presiede il Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Bologna dal novembre 2015. Dal maggio 2017 è presidente dell’Ibc Emilia-Romagna. Per ciò che riguarda gli interessi di studio, Balzani si è mosso lungo tre assi fondamentali: la storia politico-culturale (periodo risorgimentale e post-risorgimentale); la storia economico-sociale, o economico-amministrativa, alla quale è stato addestrato all’Istituto Universitario Europeo; la storia delle mentalità collettive e dei beni culturali. A questo ultimo ambito di ricerca ha dedicato gli studi più recenti.

Seguiranno nelle settimane successive tre appuntamenti dedicati a progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio avviati nel corso del 2018 dagli istituti culturali della città – Museo civico delle Cappuccine, Biblioteca Taroni e Archivio storico comunale – e che trovano ora il loro compimento. Sabato 26 ottobre sarà presentato il patrimonio incunabolistico della Biblioteca Taroni, mercoledì 6 novembre si proseguirà con La Madonna del Patrocinio e Bagnacavallo per concludere poi, sabato 16 novembre, con la presentazione del progetto Fototec@.

Per informazioni: 0545 280912, taroni@sbn.provincia.ra.it, www.comune.bagnacavallo.ra.it