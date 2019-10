Conversazione sul mosaico romano a Faenza alla chiesa di Santa Maria dell’Angelo

Sabato 19 ottobre alle ore 18.00 presso la chiesa di Santa Maria dell’Angelo, in occasione della mostra di mosaici contemporanei La pietra e il silicio si parlerà di mosaici faentini antichi con Giovanna Montevecchi, archeologa e Linda Kniffitz, curatrice del Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico.

Introdurrà Mons. Mariano Faccani Pignatelli, direttore Ufficio Arte Sacra e Museo Diocesano della Diocesi di Faenza.

Il mosaico antico costituisce uno straordinario documento storico, oltre che artistico. Faenza è una città di lunga tradizione insediativa, come raccontano le sue pavimentazioni in materiali nobili in mosaico e opus sectile, ma anche in materiali minori, come i battuti di cocciopesto con inserti regolari.

Pavimenti che, con le loro decorazioni e le loro iconografie, definiscono i luoghi di rappresentanza, le sale da pranzo, le stanze per il riposo e anche i luoghi di servizio delle case.

Una lunga tradizione di maestranze aggiornate e innovative lavora alacremente per realizzare eccellenti pavimenti; dapprima per esaudire le aspettative di ricchi domini e poi per realizzare, nel tempo, rappresentazioni musive di matrice tardo antica – talvolta rese con temi assolutamente originali – in cui appare anche evidente il forte legame con le tendenze della corte imperiale di Ravenna.

L’appuntamento, ad ingresso libero, si terrà sabato 19 ottobre ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria dell’Angelo in Via Santa Maria dell’Angelo a Faenza.