Psicomagia di Alejandro Jodorowsky è l’ultimo film d’essai del Ravenna Nightmare Film Fest

Un weekend di puro cinema al Ravenna Nightmare Film Fest. Sabato 19 ottobre alle 21, è in programma, come ultimo appuntamento della sezione Nightmare D’Essai, Psicomagia, il nuovo folgorante documentario di Alejandro Jodorowsky, in un’esclusiva proiezione serale a 8€. Attraverso testimonianze reali il regista spiega cos’è la “psicomagia”, quali sono i suoi principi e come viene praticata, documentando alcuni processi di guarigione, dalla realizzazione dell’“atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti. Il film va oltre la finzione, filmando una realtà accresciuta, magica e curativa.

Domenica 20 ottobre, invece alle 18, sempre al Palazzo dei Congressi, è in programma Manga Do – Igort e la via del Manga di Domenico Distilo, al modico prezzo di 5€. Il film segna primo appuntamento di Ottobre Giapponese, la sezione dedicata alla cinematografia nipponica. Il documentario narra il viaggio di formazione di Igort, uno dei fumettisit italiani più talentuosi, nei luoghi simbolo della cultura giapponese. Il film porta lo spettatore sulla via del manga, dove per “via”, come nelle discipline orientali, si intende un percorso intrapreso per trasformare una tecnica in una pratica di perfezionamento.

A seguire, sempre domenica 20 ottobre, alle 20.30, il Palazzo dei Congressi apre le sue porte a uno degli eventi cinematografici più spettacolari e attesi dell’anno: il Concorso Internazionale di Cortometraggi. Completamente Gratutito, il Concorso Internazionale di Cortometraggi, è un must see assoluto nella storia del Ravenna Nightmare.

Gareggeranno tredici cortometraggi, di fiction e d’animazione, inediti in Italia, scelti da un carnet di oltre 900 opere provenienti da 77 paesi e riconducibili al lato oscuro del cinema da intendere nella sua accezione più ampia. Il Concorso nasce dalla collaborazione con il Circolo Sogni Antonio Ricci di Ravenna, con cui negli anni si è sviluppato un profondo legame artistico e culturale. La Giuria del pubblico del Festival, composta dagli spettatori in sala, assegnerà al film che avrà ricevuto la votazione più alta un Premio in denaro di € 1.000,00 e l’ANELLO D’ARGENTO creato dal Maestro Orafo Marco Gerbella per il MIGLIOR CORTOMETRAGGIO. Il premio sarà assegnato ufficialmente sabato 2 novembre, durante la cerimonia di premiazione alle ore 21:00.

Tutte le proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, avverranno al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze.

Abbonamento Nightmare, valido dal 30 ottobre al 3 novembre

26€ Tutti gli ingressi. Biglietti interi singoli

Biglietto Intero 5 €

Biglietto Ridotto 4 €

(Le riduzioni sono applicate a: Over 65, universitari, studenti maggiorenni delle Scuole Superiori e Docenti)

Ingresso OMAGGIO sempre garantito a una persona disabile e al suo accompagnatore