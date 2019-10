Giovani in Musica giunge al termine con il concerto dell’Ensemble Strumentale del Verdi di Ravenna

Sul tema del fare musica insieme è incentrato l’ultimo appuntamento della rassegna “Giovani in Musica 2019” dell’Associazione Angelo Mariani in programma alla Sala Corelli del Teatro Alighieri domenica 20 ottobre alle 11, e a dimostrare come è possibile unire le esigenze del gruppo, quali intonazione, fusione dei suoni, sincronia con la capacità di controllo individuale dei propri meccanismi tecnici, posturali e respiratori, sarà l’Ensemble Strumentale della principale istituzione musicale della città di Ravenna l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi”, nella cui offerta formativa ha un ruolo fondante la formazione strumentale e la pratica d ‘insieme.

Diretto dal suo docente di esercitazioni orchestrali Federico Ferri, sarà impegnato in un programma tutto dedicato ad uno degli autori più amati dal pubblico, Antonio Vivaldi.

Verranno proposti accanto alla Sinfonia da “L’Incoronazione di Dario”, tre concerti da l’Estro Armonico op. 3: i violini Federico Pezzilli e Giulia Foschini, il violoncello Amerigo Spano eseguiranno Concerto in re minore n.11 per 2 violini, violoncello, archi e continuo RV 356, i violini Lorenzo Gubbioli e Gioele Melandri interpreteranno Concerto in la minore n. 8 per 2 violini, archi e continuo RV 356 e Danil Naborshikov, Pierfrancesco Venturi, Raffaele Valentini, Letizia Belli si cimenteranno nel Concerto in si minore n.10 per 4 violini, archi e continuo RV 580. Completano il programma il Concerto per fagotto, archi e continuo in Sib maggiore RV 501 “La notte” con Michele Zaccarini al fagotto, e Concerto per 2 flauti, archi e continuo in Do maggiore RV 533 con i flautisti Serena Giuri e Giacomo Parini.

I biglietti del concerto, che conclude la rassegna Giovani in Musica organizzata con la collaborazione del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna e Mibact e col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sono in vendita a € 5,00 il giorno del concerto presso la Biglietteria del Teatro Alighieri aperta dalle ore 10.30. Biglietti omaggio per giovani sotto i 26 anni, Soci Associazione Musicale Angelo Mariani, allievi di Conservatori, Istituti e Scuole Musicali, Associati Capit, Confcommercio, Confesercenti, iscritti all’Università per Adulti Bosi Maramotti e la Libera Università per Adulti e per la terza età di Ravenna (disponibili presso la biglietteria del teatro alighieri all’orario di apertura nella data di ogni concerto, a fronte della esibizione al personale della biglietteria di un documento comprovante l’età e l’iscrizione all’istituto musicale, università o associazione).