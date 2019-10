Max Penombra e Visioni di Cody presentano al Cisim l’album “Quando esco voglio stare tranquillo”

Sabato 19 ottobre primo appuntamento della stagione 2019/20 del Centro Culturale CISIM di Lido Adriano con la presentazione ufficiale del disco “Quando esco voglio stare tranquillo” di Max Penombra feat. Visioni di Cody, edito per l’etichetta romagnola Brutture Moderne.

“Quando esco voglio stare tranquillo” è il primo album di Max Penombra feat. Visioni di Cody ed esce per l’etichetta indipendente Brutture Moderne. Otto canzoni che propongono una versione del tutto contemporanea e inedita del crossover, in cui un rock indipendente intimo si fonde a un rap “scazzato” animato da una vena ironica pungente, da qualche paradosso e da varie provocazioni. Un vero e proprio incontro in cui nessuno si è snaturato ma le rispettive cifre stilistiche hanno trovato nuovi stimoli.

Il rapper ravvenate classe 1984 e il gruppo alt-rock di San Piero in Bagno (FC) sono attivi da tempo nella scena musicale della zona, si conoscono da circa dieci anni, ma solo di recente, dopo un invito estemporaneo della band a fare un pezzo dal vivo insieme, hanno deciso di collaborare. Poco dopo si sono ritrovati in studio con la voglia di fare musica insieme, senza stabilire, a priori, la direzione da prendere. Così nascono le canzoni di “Quando esco voglio stare tranquillo”, un album con un titolo che ha una storia.

“Da quando ci frequentiamo con i ragazzi del gruppo – racconta Max Penombra -, abbiamo sviluppato una sorta di linguaggio, fatto di motti e frasi fatte che ci divertono. ‘Quando esco voglio stare tranquillo’ è una di queste. Il significato dell’album è quello della frase in sé: è l’illusione di poter essere pronti a tutto quello che succede, di poter evitare i problemi e gli imprevisti solo dicendo questa frase. Sappiamo che non è così, come sappiamo di essere ormai adulti, ma ogni tanto vorremmo dimenticarcene”.

Accettare o rifiutare di essere adulti, chiedersi se costruire qualcosa o rivoluzionare di nuovo tutto: questo conflitto è il motore di un album che fonde rap e rock spontaneamente, senza calcoli o premeditazione. E anche se sullo sfondo si percepisce un senso di malinconia e sconforto, ogni canzone prima o poi strappa un sorriso.

Tra gli ospiti del disco ci sono Moder, rapper che, con Max Penombra, ha fatto parte del gruppo Il Lato Oscuro della Costa, Francesco Giampaoli (Sacri Cuori, Classica Orchestra Afrobeat) e Dj Nersone.

A seguire Black Sunday Cisim Edition con Dj Nersone aka Ciccio B, Dj Click & Black Sunday Crew. Apertura porte ore 21.00 / Inizio live ore 21.30. Contributo soci a partire da 3 euro – Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20. Info: ccisim.it / FB ccisim / 389 669 7082 / cisim.lidoadriano@gmail.com.

