A Ravenna in arrivo la seconda giornata del film festival Visioni Fantastiche

Prosegue la programmazione del Film Festival Visioni Fantastiche! con la seconda giornata. Martedì 22 ottobre 2019, alle 8:30, la Sezione 9+ del Concorso Internazionale prevederà una proposta unica di cortometraggi rivolti ai ragazzi dai 9 agli 11 anni.

I ragazzi non si limiteranno a vedere i film in sala, ma li voteranno anche, ricoprendo sia il ruolo di spettatori che di giurati. A impreziosire questo Concorso, sarà presente in sala Madalina Aivanoaie, attrice del cortometraggio Princess, che sarà accompagnata anche dalle produttrici del film: Marta Braga e Claudia Di Lascia.

La sezione 9+ proseguirà poi alle 14:30 con la proiezione di Jim Button and Luke the Engine Driver, lungometraggio di fiction con elementi di animazione diretto da Dennis Gansel. Il film racconta la storia del piccolo Jim, che decide di partire alla ricerca di una principessa rapita insieme al suo amico Luke e ad Emma, la locomotiva. L’avventura consentirà a Jim di iniziare un viaggio alla scoperta di sé stesso e delle sue origini.

Oltre alla visione dei film, gli studenti potranno anche partecipare ai Laboratori, incentrati su esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale. Alle 9:00 si terrà il Laboratorio 9+: “La Creazione di un personaggio” tenuto da Matteo Burani e Arianna Gheller. I docenti coinvolgeranno gli studenti nella creazione di un personaggio usando la tecnica della puppet animation, impiegata per animare pupazzi e modellini; alle 14.30 invece si terrà il primo laboratorio dedicato agli studenti 6+: “Impara ad animare Totoro”, in cui i docenti Axel Zani e Davide Salvemini insegneranno ai bambini ad animare “Totoro” il celebre personaggio di Myazaki grazie alla tecnica del Flip Book.

A fine giornata, alle 19:30, la sezione Omaggio ai Maestri presenterà Il mio vicino Totoro, l’indimenticabile film di Hayao Miyazaki. Il film narra la storia di due sorelline che si trasferiscono in campagna per stare accanto alla madre malata. In questo paesaggio idilliaco entrano in contatto con un magic mondo popolato da creature fatate.