L’artista ravennate Eleonora Mazzotti approda in TV su TeleRomagna

L’artista ravennate Eleonora Mazzotti andrà in onda su Teleromagna con due differenti appuntamenti. Non solo musica e teatro per la Mazzotti, ma anche tv. La prima apparizione sarà su “Buongiorno Romagna”, in onda ogni mattina (dalle 8.45 alle 11), a partire dal 21 ottobre 2019. Si tratta di un contenitore, i cui ingredienti principali sono musica, curiosità e notizie dal mondo.

In particolare Eleonora curerà una rubrica dedicata al wellness. Il lunedì tratterà argomenti di beauty ed estetica, il martedì sarà invece la volta del fitness e il mercoledì dell’alimentazione. Invece il giovedì sarà dedicato al vivere green e il venerdì spazio agli eventi e appuntamenti. E in alcune occasioni avrà al suo fianco delle professioniste, con cui forma una splendida squadra tutta al femminile.

Dal 2 novembre, invece, la Mazzotti tornerà in prima serata con “Degni di nota”, talent canoro condotto da Luca Bergamini (accompagnato dalla sua orchestra) che la vede ancora una volta vestire il ruolo di giudice. Una lunga e appassionante avventura che durerà fino a febbraio.

“Questa stagione si preannuncia davvero intensa: due programmi televisivi e un musical a teatro!” – dichiara Eleonora – “Sono pronta e carica, soprattutto perché ogni mattina, per Buongiorno Romagna, mi occuperò di un tema a me molto caro, il nostro benessere. Sarò affiancata da professioniste che ci daranno preziosi suggerimenti per condurre uno stile di vita sano, dall’alimentazione all’attività fisica, passando per la cura del corpo. Potrò finalmente anche parlare di come vivere bene rispettando la natura. E non vedo l’ora di riprendere il contatto diretto con i telespettatori, che mi sono mancati in questo periodo di pausa!”