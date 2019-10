Workshop al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo per imparare la xilografia

Sabato 2 e domenica 3 novembre e sabato 23 e domenica 24 novembre si terranno presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo due workshop di xilografia a cura di Enrico Rambaldi di Ink33.

Si tratta di due fine settimana intensivi (sette ore al giorno) per avvicinarsi alla tecnica xilografica, scoprire e approfondire i suoi procedimenti. I partecipanti avranno l’occasione di cimentarsi in questa antica tecnica artistica e di realizzare la loro matrice da inchiostrare e stampare.

Organizzati in occasione della mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, i due workshop prevedono anche la visita guidata alla mostra con lo staff del Museo civico, e il relativo catalogo in omaggio. I laboratori sono indicati sia per principianti che per professionisti.

Iscrizioni entro il 28 ottobre.

Per informazioni e costi:

www.ink33.it/durer

infoink33@gmail.com

Per xilografia si intende l’incisione di immagini e (a volte) di brevi testi su tavole di legno. Questo termine deriva dal greco xýlon, “legno” e graphìa, “scrittura”. È una tecnica di stampa a rilievo (rilievografica) altrimenti definita a risparmio, ed è la tecnica incisoria più antica. La potenza e la comunicatività del suo segno sono il cuore di opere realizzate a partire dal XIV secolo, passando da Dürer e Holbein, fino a Münch, Cezanne, Picasso e agli artisti contemporanei.