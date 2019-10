Writers’ Corner di Bagnacavallo: Ivano Marescotti presenta “Fatti Veri”

Appuntamento d’eccezione per il Writers’ Corner, l’angolo della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo dedicato a scritture e scrittori locali. Mercoledì 23 ottobre alle 20.30, la Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine ospiterà infatti l’attore e regista teatrale Ivano Marescotti, che presenterà il suo libro d’esordio narrativo, Fatti veri, uscito quest’anno per i tipi di Vague Edizioni.

Fatti veri è una raccolta di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta che vede come indiscussi protagonisti la terra d’origine, Villanova di Bagnacavallo e la Bassa Romagna, i suoi abitanti e il suo dialetto dal dopoguerra alla metà degli anni Novanta.

Il viaggio nel passato si apre con la nascita dell’autore e si chiude con la morte prematura del figlio. Passa dai banchi della scuola elementare e fa tappa sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna dove avviene la sua consacrazione ad attore professionista. Nel mezzo, un susseguirsi di aneddoti esilaranti, momenti teneri e ambientazioni surreali. Marescotti, con naturalezza e senza falsi pudori, svela l’insofferenza per il lavoro impiegatizio, gli esordi teatrali dettati dal caso, le passioni amorose e politiche, i drammi personali.

Una saga romagnola che affonda le radici nella cultura dei padri, ma che comunica nella lingua universale dell’arte e della creazione. Il libro ha prefazione di Elena Bucci. La Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a. Ingresso gratuito.

Informazioni 0545 280912 taroni@sbn.provincia.ra.it