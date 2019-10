Isia Faenza premiata a Torino. Spicca la Ceramica Parallela

La scorsa settimana a Torino, ISIA Faenza ha partecipato insieme ad altre selezionate 35 scuole d’arte e design italiane e 21 accademie internazionali alla prestigiosa II edizione del FISAD – Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design.

Giovedì 17 ottobre 2019, alla Nuvola Lavazza sono stati annunciati i vincitori del FISAD selezionati da una giuria internazionale composta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.

ISIA Faenza si è aggiudicata il terzo premio con l’opera “La Ceramica Parallela” realizzata in 3D dagli studenti del Biennio Specialitico di Design del Prodotto Andrea Costantini, Anna Massimo, Giulia Fabbri, Giulia Pollini, Lorenzo Filipponi, Manolo Liuzzi, Rezziero Di Maio, Valentina Fussi. L’opera è il risultato del workshop con l’artista Salvatore Arancio: un paesaggio fantastico, composto da forme organiche, elementi totemici che in questa sede si sono trasformati in basi per tavolini da salotto.

Il primo premio è andato a Mario Bernaudo e Ely Paccherotti, con il progetto “Pro-Touch Glove” (ISIA Firenze), mentre il secondo premio: Wang Kejng, con l’opera “Hidden World Confrontation” (China Academy of Art, Hangzhou).