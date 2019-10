Al Mariani Lifestyle di Ravenna Gianfranco Butinar porta lo Show dedicato a Franco Califano

Giovedì 24 ottobre al Mariani Lifestyle, Gianfranco Butinar, figlioccio del ‘Poeta maledetto’ con cui ha vissuto 22 anni tra palco ed intima amicizia, porta lo Show dedicato a Franco Califano in giro per l’Italia per dare seguito ad un progetto per far conoscere e apprezzare le molteplici sfaccettature del ‘Califfo’, uno dei più intriganti cantautori della storia della musica leggera italiana.

Due ore abbondanti di spettacolo, tra pietre miliari della canzone, chicche sconosciute ai più, monologhi deliranti e commoventi allo stesso tempo, aneddoti ed inediti che sono rimasti nel cassetto di Gianfranco dopo la scomparsa del Maestro. Dalle ore 20.00 cena con menù alla carta. Inizio spettacolo ore 21.30.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: www.mariani-ravenna.it