Antonio Paolucci a Faenza per inaugurare l’A.A. della Libera Università per Adulti

Venerdì 25 ottobre sarà inaugurato il 34º Anno Accademico della Libera Università per Adulti di Faenza.

Presso la Pinacoteca Comunale, in via S.Maria dell’Angelo 9, alle 17,30, è in programma una conferenza di Antonio Paolucci, Storico dell’Arte di fama mondiale e Direttore dei Musei Vaticani.

Il professor Paolucci affronterà il tema: Raffaello in Vaticano. Le stanze di Giulio II e di Leone X Medici.