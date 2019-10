Il cortometraggio “The Passengers” proiettato a Ravenna

Sabato 26 ottobre 2019, all’interno del Visioni Fantastiche Film Festival, verrà proiettato, per la prima volta a Ravenna, il cortometraggio “The Passengers”, il primo di una serie di episodi dedicati al progetto Housing First – prima la casa. L’appuntamento è per le 17.30 al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze a Ravenna.

The Passengers è un progetto nato all’interno di Housing First insieme alle persone che ne fanno parte, addetti e utenti che hanno prestato il loro volto e le loro storie per raccontare la marginalità del trovarsi senza una fissa dimora, senza un posto da chiamare casa.

“Questo episodio – racconta il regista Tommaso Valente – vuole essere il pilota di una serie capace di raccontare con viva realtà le storie e i racconti che rappresentano la fragilità dell’esistenza. Negli appartamenti di Housing First spesso si trovano a coabitare persone diverse, sconosciute, che devono dividere spazi, affitti, e percorsi di vita. In questi luoghi si ama, si muore, si cresce, si vive, si impara e si litiga ed è questo che, attraverso la forma di un documentario, la serie vuole mostrare”.

Housing First è un progetto sperimentale di sostegno all’abitare avviato a Ravenna nel 2016 grazie al Consorzio SolCo e al contributo del Comune di Ravenna e del fondo Lire Unrra. L’intento di Housing First è quello di aiutare le persone in situazione di precarietà abitativa o emergenza sociale a trovare un’abitazione, il tutto attraverso un approccio non assistenziale, ma di “welfare mix”, ovvero aiutando le persone coinvolte ad essere autonome e capaci di partecipare ai costi abitativi degli appartamenti. Dal 2018 il programma è stato esteso anche alla città di Faenza e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

“La distribuzione e la diffusione di The Passengers – continua Valente – rappresenta un’occasione preziosa per informare e sensibilizzare le persone nel comprendere che, le crescenti difficoltà poste dalla sfida quotidiana, ci rendono sempre più fragili ed esposti a possibili insuccessi e all’importanza, nella società contemporanea, di rimettere continuamente al centro delle politiche di welfare la dignità della persona, a partire dal diritto di abitare la propria casa. Lo stato di bisogno è una condizione nella quale tutti possiamo trovarci e dalla quale ciascuno ha il diritto di potersi liberare”.