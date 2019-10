Il festival ravennate Visioni Fantastiche vi aspetta con la quarta giornata

Continuano le giornate del Festival Visioni Fantastiche che inaugura il suo quarto giorno di programmazione il 24 ottobre 2019. Inizio alle 8:30 con il film appartenente alla Categoria 12+ del Concorso internazionale: Sin Fin film di fiction adolescenziale, di Cesar & Jose Esteban Alenda. Nel film Javier vive una storia d’amore con Maria. Dopo quindici anni, però la loro relazione non è più così idilliaca. Javier allora decide di viaggiare indietro nel tempo per rivivere la magia del loro primo incontro. Ma non tutto andrà per il meglio…Un film fantastico malinconico e intimista sulla tragicità dell’amore che tanto si ispira a “The Eternal Sunshine of the Spotless Mind”. Il Concorso permetterà ai ragazzi non solo di vedere i film in sala, ma anche di votarli dopo la visione, ricoprendo il ruolo sia di spettatori che di giurati.

Alle 14:30 poi si terrà una straordinaria Master Class che ridefinirà i canoni della lezione frontale: “Il Fantastico oggi tra Cinema e Serie Tv”. La Master Class è tenuta da un vero protagonista della critica cinematografica italiana: Roy Menarini, la cui presenza è per il festival un onore e un motivo di orgoglio. L’incontro sarà incentrato sulle trasformazioni del genere fantastico e fantascientifico negli ultimi anni: una panoramica e un’analisi divulgativa permetteranno di orientarci poi in una produzione spesso caotica ma molto vitale.

Contemporaneamente alle 14:30, il primo laboratorio, destinato agli studenti 12+: “Laboratorio Magico”, che esplorerà il legame fra cinema e magia, tramite la proiezione dei film che si sono ispirati al mondo dell’illusionismo, da quelli per bambini a quelli che mescolano il dramma e la fantasia. L’esperto prestigiatore Matteo Cucchi poi eseguirà ed insegnerà ai partecipanti come utilizzare dei numeri di magia, dai più comuni ai più inaspettati.

A concludere la giornata, alle 18:00, un altro esclusivo film inedito alla distribuzione nazionale che segnerà la seconda Anteprima Fantastica: Lajka di Laurel Klimt. Nel film, la cagnetta Lajka e altri animali vengono inviati nello spazio e, tutti insieme, colonizzano un pianeta lontano. Gli animali quindi instaurano una pacifica convivenza con gli indigeni, ma l’improvviso sbarco di due cosmonauti metterà le loro vite in pericolo. Il film avrà una replica domenica 27 ottobre alle ore 15:00.