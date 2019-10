Ravenna. Palazzo Rasponi e le sue mostre: orari di visita ampliati in occasione di Giovinbacco 2019

In occasione di Giovinbacco 2019, la manifestazione enologica ravennate, nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre le porte di Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy saranno eccezionalmente aperte fino alle 21.30.

Oltre alle bellezze proprie del prestigioso palazzo di fine ‘600, sarà possibile visitare – gratuitamente – le diverse mostre qui allestite in occasione della biennale RavennaMosaico: “Opere dal mondo” vetrina internazionale con opere inedite e a tema dantesco realizzate da artisti mosaicisti provenienti da 17 paesi del mondo; “GAeM” rassegna internazionale sulle le tante forme di mosaico contemporaneo dei giovani artisti; il tenero omaggio “La stanza di Mandy” con opere realizzate dagli allievi del Liceo artistico “Nervi-Severini” con i materiali musivi di e in ricordo dell’artista Mandy Duranti.

Due sono poi le installazioni per altrettanti artisti di rilievo della nuova scena nazionale: il collettivo ravennate CaCO3 con la grande opera “Variabile” e il faentino Andrea Salvatori con il nuovo progetto “IkebanaRock’n’Roll”.

A completare questa panoramica artistica: “Ravenna Capitale del mosaico” ultima ricerca del fotografo ravennate Luigi Tazzari dedicata al lavoro dei giovani studenti mosaicisti ravennati.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d’arte della Città di Ravenna.