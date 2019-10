A Faenza va in scena “Rondò”, la commedia per l’acquisto di un “Casco PAXMAN” per l’oncologia

La Compagnia delle Feste, in collaborazione con l’associazione Fiori d’Acciaio Onlus che da anni si occupa di cura e prevenzione del tumore al seno, domenica 27 ottobre alle ore 21.00 torna al Teatro Masini con la commedia brillante “Rondò”, scritta e diretto da Tiziana Asirelli.

In una vecchia villa, legati da un improbabile triangolo amoroso, trascorrono l’eternità fra passioni e ripicche, tre fantasmi vissuti nel ‘700. L’arrivo di una giovane coppia in viaggio di nozze, con bisbetica suocera al seguito, innescherà una serie di meccanismi in cui equivoci e paradossi coinvolgeranno figure nuove e irresistibili in un turbinoso rondò di amori e abbandoni. In questa folle sarabanda, trascinati loro malgrado, entreranno anche i tre spettri che daranno il loro fondamentale contributo per una felice conclusione della vicenda.

Il ricavato dello spettacolo sarà utilizzato dalla Associazione Fiori d’Acciaio per l’acquisto di un “Casco PAXMAN” da donare al reparto di oncologia dell’Ospedale di Faenza. Biglietto unico 15 euro

Info e prevendita: Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4, Faenza 0546 681712 – info@bottegabertaccini.it Sito web: http://www.compagniadellefeste.it