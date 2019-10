Cvi de Funtanò al Teatro dei Filodrammatici di Faenza con “Prèma che vega zò e sol”

Questo fine settimana, il Teatro dei Filodrammatici vedrà in scena la compagnia Cvi de Funtanò con il nuovo spettacolo “Prèma che vega zò e sol”, commedia in tre atti per la regia di Angelo Gallegati. Arriverà l’amicizia tra tutti i popoli ? L’amore e la felicità per tutti ? L’amicizia, e il benessere ? L’acqua, l’aria pulita per tutti ? O qualcosa di più grande ancora ? Arriverà?

Ognuno di noi aspetta qualcosa, qualcosa di buono e bello che dovrà arrivare. Ciascuno di noi ha un suo modo di aspettare, come Padol e Faina: nella loro attesa c’è tanta comicità…

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 25 ottobre ore 21.00

sabato 26 ottobre ore 21.00

domenica 27 ottobre ore 21.00

Prenotazioni come sempre presso

– Negozio “La Mimosa” Co.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 Tel. 0546 699535

Biglietto Unico € 7,00

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.