RavennAntica: fine settimana di visite guidate e laboratori didattici

In occasione di RavennaMosaico 2019 – Biennale di Mosaico Contemporaneo, la sezione didattica di RavennAntica propone laboratori di mosaico e visite guidate, rientranti nel nel progetto “Ravenna per mano”.

Sabato 26 ottobre alle ore 16, è in programma un Laboratorio di mosaico presso il Museo TAMO (per bambini dai 6 agli 11 anni): i simboli presenti nei mosaici ravennati saranno il filo conduttore delle attività laboratoriali.

Prenotazione obbligatoria: 0544 213371

Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per Mano”

Con il fine settimana inizia anche la nuova rassegna del Museo Classis Ravenna, dedicata ai più piccoli: Classis for Kids.

Il primo appuntamento di sabato 26 ottobre, alle ore 17, è dedicato a Happy…Reading and Singing…!: il laboratorio di inglese con immagini e simpatiche canzoni che accompagnano letture interattive in inglese.

I divertenti laboratori verranno tenuti da Claudia Perini, titolare della scuola Happy English School, che quest’anno è ospitata all’interno del Museo Classis.

Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 473717

Tariffe laboratori di inglese: € 8 a bambino – 1 appuntamento, € 24 a bambino – 4 appuntamenti (di cui uno in omaggio).

Nel fine settimana proseguono anche le visite guidate “Alla scoperta del Parco Archeologico di Classe”:

MUSEO CLASSIS RAVENNA

sabato 26 e domenica 27 ottobre ore 10.30 e 15

Per info e prenotazioni: tel. 0544 473717

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

sabato 26 e domenica 27 ottobre ore 12 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 527308

ANTICO PORTO DI CLASSE

sabato 26 e domenica 27 ottobre ore 11.30 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 478100

Tariffa a persona (escluso il biglietto di ingresso ai singoli siti): € 4 a sito.

Gratuito per bambini under 6 anni e sconti per famiglie.

Si consiglia la prenotazione.