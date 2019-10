Visioni Fantastiche. Al Festival ravennate arriva l’anteprima di “The Passengers”

Sabato 26 Ottobre alle ore 17.30 – al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1 a Ravenna – al Festival Visioni Fantastiche arriva l’anteprima

di “The Passengers”: in occasione della proiezione della sezione “Show Case Emilia Romagna – Cinema e Territorio” verrà proiettato il cortometraggio documentario – puntata pilota della serie web di Tommaso Valente e Christian Poli, che parla de “Le storie di chi sta cercando un posto da chiamare casa ma, deviato dalle ferite della vita, è ancora in viaggio.”