A Visioni Fantastiche la proiezione di Il Polpettone, film inchiesta su surreali dinamiche scolastiche

Un’altra giornata di folgoranti incontri, anteprime e proiezioni per Visioni Fantastiche, l’unico film festival della Regione dedicato al cinema fantastico e alla formazione scolastica.

La giornata di sabato 26 ottobre inizia alle 8.30 con la Categoria 16+ del Concorso Internazionale, in cui verrà proiettato un film davvero imperdibile: Il Polpettone, lo sconvolgente film-inchiesta di Raffaele Imbò. Il film narra le orribili surreali dinamiche scolastiche (realmente accadute) di un istituto di scuola superiore. A raccontare questa esperienza cinematografica così particolare sarà presente in sala il regista, pronto a incontrare il pubblico formato da fan e giovani giurati.

Alle 15.30 invece, avrà luogo la Festa Finale, una celebrazione, realizzata per coniugare il gusto spettacolare del festival con il suo intento formativo. Un evento irripetibile, all’insegna del cinema, del divertimento e della formazione. Verranno infatti mostrati i lavori prodotti dai ragazzi nei vari laboratori e in occasione di questo evento avverrà l’imperdibile Premiazione dei Film delle categorie 6+. 9+, 12+ e 16+ del Concorso internazionale, dove verranno annunciati i cinque cortometraggi che si sono aggiudicati il premio al Miglior Cortometraggio. Dunque in queste celebrazioni uniche nel loro genere, i ragazzi potranno non solo divertirsi, ma anche vedere il risultato del loro arduo lavoro.

Alle 17.30 è previsto il primo strepitoso appuntamento della sezione Showcase Emilia-Romagna. La sezione è specificatamente rivolta all’attività cinematografica prodotta in regione e nasce dalla collaborazione fra il festival e l’Emilia-Romagna Film Commission, con il compito di dare risalto alle migliori produzioni artistiche nate nel nostro territorio. In questo primo incontro, la sezione presenterà, all’interno del Festival, alcun dei migliori cortometraggi prodotti in regione: Butterflies in Berlin di Monica Manganelli; L’urlo di Francesco Barilli; Mon Clochard di Gian Marco Pezzoli; The Passengers di Tommaso Valente. Sarà presente in sala il produttore e montatore del film Butterflies in Berlin, Antonio Padovani.

La giornata si conclude strepitosamente con la terza imperdibile anteprima fantastica: Gwen di William McGregon, in un’esclusiva proiezione serale alle ore 21:00. Ambientato nel Galles del XIX secolo, il film narra di una giovane ragazza che cerca disperatamente di tenere unita la sua famiglia, combattendo contro il freddo e la fame. Ma una presenza oscura si abbatterà su di loro e la comunità inizierà a guardarle con sospetto.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com.