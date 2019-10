BagnacavHalloween: a Bagnacavallo festa in piazza e concerto di Jack Manzoni

Piazza della Libertà ospiterà giovedì 31 ottobre dalle 18.30 BagnacavHalloween, la festa promossa dall’associazione L’isola che non c’è con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

In piazza della Libertà alle 20 ci sarà il concerto di Jack “Guitar” Manzoni con il Coro dei Rifugiati, mentre dalle 20.30 il “tunnel degli orrori” ospiterà letture animate con l’associazione Comunicando. Non mancheranno poi le streghe e altre spaventose sorprese. Per tutta la serata funzionerà uno stand gastronomico e ci saranno mercatini creativi.

Per informazioni: 0545 280889