Domenica si va “Alla scoperta di Cervia Vecchia” con la passeggiata patrimoniale

L’Associazione FESTA e l’Ecomuseo del Sale e del Mare aprono la stagione invernale con una Passeggiata Patrimoniale (domenica 27 ottobre alle ore 10,30) nuova e suggestiva: “Alla scoperta di Cervia Vecchia!” Insieme ad Oscar Turroni, presidente del Gruppo Civiltà Salinara e all’archeologo Marco Cavalazzi, dell’Università di Bologna, si andranno a scoprire le origini della città, in un percorso utile ad individuare l’ipotetica posizione dei vecchi edifici come i magazzini del sale, l’antica rocca, la piazza o la chiesa, tutte strutture smontate e ricostruite nell’attuale Cervia.

L’antica città, abbandonata perché non più in grado di garantire agli abitanti dell’epoca una condizione igienico sanitaria ottimale, ha dunque lasciato il posto all’attuale Cervia, la città di fondazione voluta da Papa Innocenzo XII che, nel 1697, decise di firmare il Chirografo contenente l’ordine di smontare pietra per pietra Cervia Vecchia a favore della città attuale. I partecipanti alla Passeggiata verranno catapultati in un viaggio nel tempo, guidato dalla voce diretta dei testimoni che racconteranno lo stato attuale degli scavi, i reperti già catalogati e tante piccole curiosità su Cervia Vecchia.

L’appuntamento è per il 27 ottobre alle ore 10,30 all’ingresso del ristorante/locanda Dama delle Saline, Via Madonna della Neve 15.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: IAT Cervia, tel. +39 0544 974400;