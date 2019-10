700° Dante Alighieri. Franceschini invita Poste Italiane a sostenere le celebrazioni: è un sì

Il Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha partecipato questa mattina alla manifestazione “Sindaci d’Italia”, organizzata da Poste italiane. Durante il suo intervento il Ministro ha lanciato un invito all’Ad Matteo del Fante: “nel 2021 si celebreranno i settecento anni della morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo. Mi piacerebbe che Poste italiane contribuisse a restaurare le opere dedicate al poeta universale”. Del Fante, a conclusione della giornata di lavori, ha affermato che l’azienda darà il suo contributo per restaurare le opere dedicate al sommo poeta nei piccoli comuni in tutta Italia, con l’obiettivo di realizzare uno splendido 2021 di celebrazioni.