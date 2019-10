“Corpo a corpo”: i giovani artisti dell’Accademia di Ravenna svelano lo spazio nascosto del Teatro Alighieri

I giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna entrano a sorpresa negli spazi del Teatro Alighieri e contaminano il palcoscenico della Trilogia d’Autunno con la loro creatività. Le opere plastiche e pittoriche che hanno preso vita nel laboratorio alchemico del prof. Nicola Cucchiaro in Accademia si misurano in un inedito “corpo a corpo” con l’anatomia del teatro. Prima di tutto in scena, presentando un’opera nell’opera, con grandi sculture che si inseriscono nella visionaria scenografia di Norma e Aida, per poi apparire in spazi solitamente invisibili al pubblico perché lontani dai riflettori, ambienti pressoché inesplorati eppure densi di significato nella complessa architettura del luogo-teatro.

Le opere di Anna Agati, Antonluca Cavicchia, Luca Cavicchi, Giovanni Delvecchio, Matteo Drudi, Manuela Flamigni, Rebecca Fornaciari, Daniela Guzzinati, Jennifer Lagorio, Lia Maggioli, Andrea Mandalari, Jessica Mascia, Aleksandra Miteva, Silvia Pasi, Lorenzo Scarpellini, Arianna Zama, Yuyu Zhao esplorano il tema del corpo, conducendo lo spettatore di visione in visione, in un’esperienza antropomorfica tra memoria, ossessione, fantastica ricreazione.

Nell’antropologia contemporanea il corpo ha perduto l’intatta bellezza delle forme e dell’anima insita nella cultura classica e nei tanti rinascimenti che si sono avvicendati fino a toccare il xx secolo, eppure nell’immaginario di questi giovani artisti il corpo resta al centro, indagato, interpretato, interrogato. Appaiono forme inquiete ma vitali, percorse da energie naturali che le animano. Frammenti e relitti che contengono l’eco di un qualche naufragio, oppure volti e maschere che custodiscono domande cariche di mistero sull’essere e sull’apparire.

È questa l’imperfetta anatomia che viene messa in luce nelle opere in mostra che, grazie a un allestimento mai prima sperimentato negli spazi interstiziali del teatro, creano all’Alighieri un percorso ambientale inedito e imprevedibile. Presenze tutte da scoprire tra le pieghe di un’altra, complessa anatomia, il teatro e la sua architettura nascosta, per rivelarne la bellezza segreta.

Le ventiquattro opere dei diciassette giovani artisti sono ambientate nella magnifica architettura del teatro ottocentesco, oltrepassando i confini dello spazio scenico. Lo sguardo partirà dal Foyer salendo verso l’alto, per inseguire presenze inattese nelle pieghe delle gallerie che conducono ai palchi del primo, secondo, terzo e quarto ordine.

Le opere “in scena” sul palcoscenico

“Norma” – Preghiera di Matteo Drudi

“Aida” – Carcassa di Lorenzo Scarpellini

All’ingresso nel Foyer

Matteo Drudi Preghiera (esposta quando non sarà rappresentata Aida)

Jessica Mascia Sfuggente

Lorenzo Scarpellini Unhuman (nella foto sopra)

Ordine I

Antoluca Cavicchia Un ottico I

Matteo Drudi Tiara

Daniela Guzzinati Spazi vitali

Lorenzo Scarpellini Foresta umana

Ordine II

Luca Cavicchi Senza titolo

Rebecca Fornaciari Silenzio

Daniela Guzzinati Spazi vitali

Lia Maggioli Organi vegetali

Andrea Mandalari Attrazione

Lorenzo Scarpellini Paleontografie

Ordine III

Anna Agati Ricordi

Antonluca Cavicchia Un ottico II

Silvia Pasi Never give up

Yuyu Zhao Fermata

Sala del camino

Manuela Flamigni La testa sotto il volto

Aleksandra Miteva Ricordi

Giovanni Delvecchio I sette peccati capitali (nella foto sotto)

Arianna Zama Appunti per un reliquiario

Ordine IV