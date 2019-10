Il regista premio Oscar Jean Jacques Annaud apre il Ravenna Nightmare Film Fest

La XVII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest inizierà ufficialmente mercoledì 30 ottobre al Palazzo dei Congressi di Ravenna in Largo Firenze alle 21. Per l’occasione sarà presente in sala il regista Premio Oscar Jean Jacques Annaud, autore di film e serie tv quali Il Nome della Rosa, Il Nemico alle Porte, L’ultimo Lupo e La Verità sul Caso Harry Quebert. Il regista dialogherà con il critico cinematografico Alessandro De Simone sul lato oscuro del suo cinema, prima di presentare il suo film, Il Nemico alle Porte, con cui si aprirà ufficialmente la XVII edizione. Al regista sarà consegnato il Premio Anello d’Oro Special Edition realizzato dall’artista Orafo Marco Gerbella.

Ore 21 – Incontro con Jean-Jacques Annaud condotto dal giornalista Alessandro De Simone. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Ore 22 – Proiezione del film L’ULTIMO LUPO di Jean-Jacques Annaud.

Gli ospiti e il programma

Dopo la grande apertura con Jean-Jacques Annaud, al Palazzo dei Congressi arriveranno tanti altri ospiti. Regista teatrale e cinematografica fra le più famose del mondo, Liliana Cavani presenterà il suo Il Portiere di Notte nella versione restaurata da CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà. La proiezione avverrà la sera di sabato 2 novembre e sarà preceduta da un incontro con la regista alle 20 condotto dal Direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli. Come riconoscimento per l’importanza del suo lavoro cinematografico, alla regista sarà consegnato il Premio Medaglia al Valore realizzato dall’artista mosaicista Dusciana Bravura.

Grandi ospiti anche per la sezione Contemporanea. Giovedì 31 ottobre dall’Inghilterra arriva Simon Rumley per presentare l’anteprima nazionale del suo ultimo gangster movie Once Upon a Time in London, da poco presentato al Sitges.

Venerdì 1 novembre al Palazzo dei Congressi sarà presente F.J. Ossang, in occasione della proiezione del suo 9 Doigts, con cui ha vinto il Pardo per la Miglior Regia al 70mo Festival di Locarno. Il regista parteciperà ad un incontro condotto dalla saggista e critico cinematografico Mariangela Sansone.

Chiude la proposta della sezione Hail Satan? di Penny Lane, in programma domenica 3 novembre alle ore 16. Direttamente dal Sundance Film Festival, arriva a Ravenna il nuovo e ispiratore documentario sul Satanic Temple (Tempio di Satana).

Ottobre Giapponese

Per Ottobre Giapponese, quest’anno articolato in 4 appuntamenti, arriverà il regista Koichi Doi, in occasione dell’anteprima europea del suo Falò all’alba (1 novembre, ore 16) e la regista Mujah Maraini-Melehi incontrerà il pubblico dopo la proiezione del suo Haiku on a Plum Tree (3 novembre, ore 18). Presenti al Festival anche i registi dei film di Showcase Emilia-Romagna, L’ultima notte e Rwanda, in programma le mattine di sabato 2 e domenica 3.

In chiusura, la sera di domenica 3 novembre, Roberto De Feo sarà al Festival per partecipare all’incontro dopo la proiezione del suo acclamato The Nest.

La official selection del Festival

Consultabile sul sito la official selection delle opere selezionate per il Concorso Internazionale dell 17ma edizione. Domenica 20 ottobre sarà il turno dell’immancabile Concorso Internazionale Cortometraggi realizzato in collaborazione con il Circolo Sogni “Antonio Ricci”, in cui verrà proposto il migliore lato oscuro del cinema in formato corto.

Sette invece le opere selezionate per il Concorso Lungometraggi: Les Garçons Sauvages di Bertand Mandico (31 ottobre, ore 15), The Wind di Emma Tammi (31 ottobre, ore 18), Muere Monstruo Muere di Alejandro Fadel (31 ottobre, ore 22:30), Nathan’s Kingdom di Olicer Muñoz (1 novembre, ore 18), Ira di Mauro Russo Rouge (1 novembre, ore 22:30), Feral di Andrés Kaiser (2 novembre, ore 15) e Sons of Denmark di Ulaa Salim (2 novembre, ore 17:30).

Per maggiori info: http://ravennanightmare.it/