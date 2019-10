Incontro a Faenza tra potere e popolo con Piero Ignazi e Daniele Menozzi

L’associazione Romagna – Camaldoli, con il patrocinio del Comune di Faenza e in collaborazione con la Biblioteca Manfrediana di Faenza, Accademia Perduta Romagna Teatri, il Cinema Europa, la Caritas Diocesana e il Centro Missionario diocesano di Faenzaorganizzano per martedì 29 ottobre alle 20.45 alla Sala Dante della Biblioteca Comunale, via Manfredi 14, l’incontro “Il potere e il popolo nella società e nelle chiese”.

Saranno relatori Piero Ignazi, politologo dell’Università di Bologna e Daniele Menozzi, storico della Scuola Normale Superiore di Pisa. Introducono: Daniela Simonini e Antonella Baccarin.

Piero Ignazi è originario di Faenza. Dopo aver studiato “Scienza della politica” presso l’Università di Bologna, si è perfezionato presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e poi presso il MIT di Boston. Nel 1998 è diventato ordinario di Politica comparata nell’Università di Bologna. Ha tenuto seminari in diverse università straniere fra le quali Parigi, Treviri, Denver, Oxford, Madrid e Montreal. Membro dell’International Political Science Review, ha pubblicato molti saggi sia scientifici che divulgativi fra i quali ricordiamo: L’estrema destra in Europa (Il Mulino, 1994). La fattoria degli Italiani. I rischi della seduzione populista (Rizzoli, 2009); Il triangolo rotto – Partiti, società e Stato, (con Fabrizio Barca) (Laterza, 2013), I partiti in Italia dal 1945 al 2018 (Il Mulino, 2018). È editorialista del quotidiano “La Repubblica”.

Daniele Menozzi, dopo aver insegnato in diverse università italiane dal 2003 è professore ordinario di Storia Contemporanea presso la Scuola Normale di Pisa. Già Directeur d’études presso l’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, è oggi coordinatore del semestrale “Rivista di storia del cristianesimo”. Innumerevoli le sue pubblicazioni, fra le quali ricordiamo: “I papi del Novecento”(Giunti, 2000), “Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità dalla rivoluzione francese ai nostri giorni” (Il Mulino, 2012), “Giudaica perfidia. Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia” (Il Mulino, 2014), “I papi e il moderno. Una lettura del cattolicesimo contemporaneo” (Morcelliana, 2016), “Da Cristo Re alla città degli uomini. Cattolicesimo e politica nel ‘900” (Morcelliana, 2019).