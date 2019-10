L’attore ravennate Ivano Marescotti a Il Tempo Ritrovato con il suo primo libro: “Fatti veri”

Mercoledì 30 ottobre per la rassegna di incontri con gli autori Il Tempo Ritrovato l’attore Ivano Marescotti porterà “Fatti veri” (Whitefly) alla Biblioteca Classense alle 18 dialogando con Matteo Cavezzali. L’attore romagnolo che ha lavorato con grandi registi da Roberto Benigni a Ridley Scott , eccellente interprete della nuova commedia all’italiana, parlerà di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta. Quelle narrate e tramandate nelle sere d’inverno davanti al camino. Il viaggio nel passato, che vede come indiscussi protagonisti la terra d’origine (la Bassa Romagna), i suoi abitanti e il suo dialetto, si apre con la nascita dell’autore e si chiude con la morte prematura del figlio. Passa dai banchi della scuola elementare e fa tappa sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna dove avviene la sua consacrazione ad attore professionista. Nel mezzo, un susseguirsi di aneddoti esilaranti, ricordi sofferti, momenti teneri e ambientazioni surreali. Marescotti, con naturalezza, senza maschere e senza falsi pudori, orchestrando i dialoghi e le narrazioni con la maestria di chi sa muoversi sulla scena, svela la miseria familiare negli anni del dopoguerra, l’insofferenza per il lavoro impiegatizio, gli esordi teatrali dettati dal caso, le passioni amorose e politiche, i viaggi rocamboleschi, i drammi personali. Una saga romagnola che affonda le radici nella cultura dei padri, ma che comunica nella lingua universale dell’arte e della creazione.