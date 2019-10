Lugo. Mondovisioni, in biblioteca la proiezione di “Prey”

Martedì 29 ottobre alle 21 la sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ospita la proiezione del documentario Prey di Matt Gallagher (Canada, 2019, 84′), nell’ambito della rassegna “Mondovisioni”.

Gli abusi sessuali nella chiesa hanno causato traumi a migliaia di persone. Molte vittime si sono fatte avanti di recente, altre sono state messe a tacere. Prey segue un’epocale causa in Canada sul caso di una vittima abusata da ragazzo per anni da un sacerdote cattolico, documentata in tribunale attraverso una sconvolgente e inedita confessione video.

La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione lughese si svolge con la collaborazione della British School di Lugo, del Caffè letterario di Lugo e dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”.

Per maggiori informazioni, contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” al numero 0545 38556 o alla mail HYPERLINK “mailto:trisi@comune.lugo.ra.it” trisi@comune.lugo.ra.it.