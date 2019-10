Pillole da La Stagione dei Teatri: fiabe come racconti neri per esorcizzare le paure

Attraverso i segreti della voce e sviscerando un esasperato immaginario dark, l’attrice e autrice pugliese Licia Lanera scava nel fondo inquietante di alcune fiabe della nostra tradizione per raccontare la densità degli incubi notturni e la vertigine dell’insonnia; e per parlare di certe donne, delle loro ossessioni e paure. Le icone delle fiabe piano piano si sgretolano fino a farsi reperti di una realtà feroce e fallimentare. Il teatro diventa allora un tentativo di esorcizzare la paura: quella esposta nell’arte, quella nascosta in ognuno.

THE BLACK’S TALES TOUR

Compagnia Licia Lanera

di e con Licia Lanera

Teatro Rasi di Ravenna, giovedì 13 febbraio alle 21.00

La Stagione dei Teatri 2019-20

Abbonamenti fino a giovedì 7 novembre

www.ravennateatro.com