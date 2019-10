Tre scrittrici cervesi al centro del prossimo incontro al Centro culturale Francesca Fontana di Pisignano

Nuovo appuntamento promosso dall’’Associazione Culturale Francesca Fontana, mercoledì 30 ottobre alle 20.30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. Il tema della quarta serata sarà dedicato alla scrittrici donne cervesi.

Ospiti saranno Valentina Bardi con il suo libro “Ventiquattro”, Simona Rossi con “La magia di una storia dimenticata”, Chiara Albertini con “Nel cuore di una donna”. La serata sarà condotta da un’altra donna dalla giornalista, Sabrina Sagalaberna.

Valentina Bardi – Ventiquattro

Giada, sindacalista, sposata con Andrea, giornalista inviato di guerra, ha una famiglia numerosa da mantenere e a cui badare. Quando la fi glia Elena, sposata e incinta all’ottavo mese, perde il fi glio, il padre rientra dall’Afghanistan. Questo rientro mette in luce una profonda crisi di coppia: Giada è sempre più convinta che Andrea non la ami più. Intanto Martina, la fi glia diciottenne, frequenta Matteo, studente universitario, di famiglia molto benestante, con idee politiche contrarie a quelle che lei ha ricevuto dai suoi. Attraverso l’evoluzione della relazione fra i due ragazzi, che sarà segnata da una tragedia, si sviluppano delle sottotrame che andranno a coinvolgere il piccolo mondo intorno ai personaggi principali. Le convinzioni etiche e morali su cui molti di loro credono di basare le loro esistenze, sono messe inesorabilmente in discussione e ognuno dovrà cercare la propria verità, il proprio senso di onestà verso se stesso.

Simona Rossi – La magia di una storia dimenticata

Mentre il vento passa attraverso le foglie ingiallite con quel fruscio che accompagna le note di una musica malinconica, Simona assapora nuovamente il profumo di una terra dimenticata da anni, quello del giardino d’infanzia, bagnato dalla pioggia. Il ronzio degli insetti, le mille voci, i calici di vino alzati in festa, tutto era bello, un tempo, prima del grande buio. Rieccolo, nuovamente, il tavolo del nonno , anch’esso dimenticato. C’è un sottofondo, mai notato prima. Incuriosita affonda i polsi in quella stretta intercapedine, fino a quando i suoi polpastrelli non riescono a toccare qualcosa, una busta contenente altre buste, di carta giallo ocra, cartoline postali con lo stemma di Vittorio Emanuele e le date 1860-62 – 18790 – 1880 e un nome che rincorre in tutta la corrispondenza: Alfonso.

Chiara Albertini – Nel cuore di una donna

Ci sono verità difficili da rivelare, verità scomode a cui ci si vorrebbe sottrarre, verità amare che fanno così male da non riuscire nemmeno a scriverle nero su bianco: perché significherebbe viverle nuovamente, riflettersi in loro una seconda volta. E a nulla serve riconoscere che il cuore ha infinite ragioni, a volte taciute, altre sussurrate, altre ancora rivelate, quando le si scoprono in balia del destino: “lui” è una forza più grande, a cui non si può sfuggire. Una storia familiare avvolta da un delicato segreto, perno attorno al quale ruoterà un susseguirsi di vicende fatte di rivelazioni e colpi di scena, di allontanamenti e riavvicinamenti, condotte dalla voce “intimista” di Susan, donna volitiva che, giunta alla soglia dei sessant’anni, vedrà inaspettata mente messi in discussione non soltanto il proprio ruolo di moglie e madre, ma soprattutto quello di fi glia. Per comprende re, alla fi ne, come le nostre scelte di vita si ano robusti e al contempo fragili fi li mossi da mani consapevoli, pronte a intrecciar li in un misterioso e complesso ordito.

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione culturale Casa delle AIE – libreria Bubusettete di Cervia.

Con il sostegno di: Focaccia Group Cervia – Iperpneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo.