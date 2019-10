A Bagnacavallo tornano i grandi film con la nuova stagione di “Cinema Palazzo Vecchio”

Dopo la chiusura dell’arena estiva ritornano già a ottobre a Bagnacavallo i grandi film internazionali e italiani con l’inizio, giovedì 31, della rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Nella sala di Palazzo Vecchio, riallestita lo scorso anno con nuove poltroncine da cinema per la comodità degli spettatori, la settima edizione della rassegna si svilupperà come da tradizione lungo l’arco di sei mesi, fino ad aprile 2020.

La programmazione dei fine settimana sarà dedicata alle migliori seconde visioni.

A inaugurazione la nuova stagione sarà Joker di Todd Phillips, in programma giovedì 31 ottobre, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Questi i restanti film di novembre: C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino (8, 9, 10), Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (15, 16, 17), Ad Astra di James Gray (22, 23, 24), Maleficent 2: La signora del male di Joaquim Ronning (29, 30 novembre, 1 dicembre).

Da novembre partiranno anche le proiezioni del martedì e del mercoledì. In collaborazione con la Cineteca di Bologna e Nexo Digital sarà dato spazio a classici della storia del cinema, film sull’arte e sul mondo della musica. La rassegna si aprirà il 13 novembre con Apocalypse Now – Final Cut e proseguirà mercoledì 20 con Easy Rider per Il Cinema Ritrovato. Chiuderà il mese, martedì 26 e mercoledì 27, Frida – Viva la Vida.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

320 8381863 – 338 7179155

cinemabagnacavallo@gmail.com