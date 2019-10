Halloween: mini guida alle feste in programma a Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia

È una festa ormai molto sentita anche da noi in Romagna, una sorta di secondo carnevale, ma all’insegna della paura e dei travestimenti horror. Il 31 ottobre si festeggia Halloween e sono tantissimi gli appuntamenti sparsi in provincia per divertirsi tra dolcetti e scherzetti. Ecco una comoda guida per non perdersi tra mostri, zombie e streghe.

RAVENNA

MIRABILANDIA HALLOWEEN



Ad Halloween Mirabilandia diventa Extreme Horror Experience, quattro giorni da incubo tra zombie, vampiri e streghe in cerca di sangue. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre il parco si trasforma in un villaggio dell’orrore. Tutto può succedere nei 6 Tunnel Horror (consigliati a partire da 12 anni). Novità 2019 è Paradise Camp, un accampamento che nasconde i più cruenti e sanguinari assassini; e poi Malabolgia, una discesa agli inferi, Llorona, una madre ormai spettro che piange in eterno, Psycho Circus in compagnia di un sadico clown, Acid Rain, una terra di desolazione e personaggi disumani dopo l’ultima pioggia radioattiva e Legends of Dead Town, in cui la speranza ha cessato di esistere.

Giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre, dalle ore 19 spazio alle 3 Horror Zone (consigliate a partire da 12 anni): Zombieville (area Far West Valley), SteampunkRevolution (area Katun), Scary Movies (area Divertical), novità 2019.

Per i più coraggiosi (età minima 16 anni) – il 31 ottobre (ore 21-24), l’1 e 2 novembre (ore 20.30-23) spazio a Container del terrore, percorsi incappucciati e così tanti mostri da cui non si potrà sfuggire. Solo per i maggiori di 18 anni, è possibile anche richiedere un “trattamento speciale”: un’esperienza maledetta, per gli amanti del brivido estremo.

Al Parco ravennate non mancheranno poi le attività per i più piccoli. Saranno allestiti due tunnel bimbi: il Ponte dei Ricordi, pieno di profumi, colori e arcobaleni che prendono forma dall’incontro tra il mondo dei vivi e quello dei morti; e il LaBRIVIntoStregato, un viaggio da pelle d’oca dove l’uscita c’è ma non si vede. Riusciranno i piccoli ospiti a trovarla per mettersi in salvo e sfuggire agli abitanti del labirinto?

Per maggiori informazioni: https://halloween.mirabilandia.it/halloween/

LA FESTA A BORGO MONTONE

Giovedì 31 ottobre il programma prevede dalle 19 una cena a self service su prenotazione (con cappelletti al ragù, piadina con salsiccia, pizza, patatine e dolci di Halloween) e uno stand gastronomico esterno. Dalle 21.30 bomboloni caldi al Forno Nasta, percorso e animazione all’Agriturismo Martelli e delizie alla piadineria Il Chiosco Arcobaleno.

Per tutta la serata vin brulé, pane e Nutella e sangue di vampiro presso il gazebo e animazione per bambini con attrazioni di strada a sorpresa lungo le vie del paese.

Vivacizzeranno l’ambiente, direttamente dall’Inferno, i Diavoletti “della quinta bolgia”.

Dal tramonto sarà possibile far visita alle case di Borgo Montone (solo quelle illuminate) per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto?”.

Parcheggi auto disponibili presso IperCoop e viale Spinelli.

Per maggiori informazioni: www.borgomontone.it.

ZOMBIE NIGHT AL VILLAGGIO DEL FANCIULLO

Festa di Halloween al Villaggio del Fanciullo giovedì 31 ottobre a partire dalle 19.30. Concorso a premi per le maschere più belle e il gruppo più numeroso. Villagelato, la gelateria artigianale del Villaggio del Fanciullo per l’occasione proporrà il gelato zombie, oltre che buonissimi biscotti artigianali. Le principali attività che animeranno la serata saranno: Pesca Magica, Gelato Zombie, Gonfiabili della paura, TruccaBimbi e Ristoro con caldarroste, crepes, zucchero filato, bevande, gelato, biscotti artigianali. Ingresso e parcheggio sono gratuiti.

Per informazioni: eventi@villaggiofanciullo.org – 393 2021941.

CACCIA AL TESORO PER LE VIE DI PORTO FUORI

A Porto Fuori giovedì 31 ottobre torna l’appuntamento con Halloween per i piu piccoli, ma anche per gli adulti. Una Caccia al tesoro per le vie del paese (consigliato l’aiuto degli adulti), con una mappa, anche sulla pagina fb di Porto Fuori Hallo-Week, per non dimenticare nessuna casa disponibile ad accogliere i piccoli per “dolcetto o scherzetto”. Presso la Polisportiva spazi arredati a tema Piratesco, piccolo stand gastronomico con piadina e salsiccia, caldarroste e vin brulè.

HALLOWEEN CON RAVENNANTICA

Tra i numerosi appuntamenti di Classis for Kids, RavennAntica propone per giovedì 31 ottobre, ore 18 Speciale Halloween, spaventosa visita animata all’interno delle sale espositive del Museo.

BABY HALLOWEEN ALL’ALMAGIÀ

Secondo appuntamento della rassegna curata dal Teatro del Drago è la festa di Halloween, giovedì 31 ottobre, o meglio il Baby Halloween- under 6. Lo spazio delle Artificerie Almagià in questa occasione si trasformerá in un luogo magico, anzi in tanti luoghi magici, dove di tappa in tappa si scopriranno tutti i rituali di questa festa antica e tradizionale.

HALLOWEEN PARTY ALLA ROCCA BRANCALEONE

Per il primo anno la Rocca Brancaleone ospiterà una festa di Halloween: dalle 16 alle 19.30 la Rocca si trasformerà in uno luogo spaventoso, animato da streghe, fantasmi, cavalieri senza testa…e quello che la vostra terrificante immaginazione vi suggerirà per il vostro travestimento.

Dalle 16 alle 18 Truccamostri (posti prenotabili online), dalle 16 in poi “Non vangate quell’orto” – tutti a sporcarsi le mani con gli Ortisti di Strada – Resilienza Silenziosa, dalle 16 alle 18 Laboratorio teatrale per maghi e streghe a cura dell’associazione Galla & Teo; alle 17 Caccia alle zucche con dolcetti per tutti e premi offerti per la squadra vincitrice, alle 18 “Le avventure di Ichabod Crane e il cavaliere senza testa” lettura animata da Matteo Dalmonte, dalle 18,30 alle 21,30 Gara di zucche di Halloween. Dalle 19 la festa continua con musica e ambientazione horror per chi vuole godersi la Rocca infestata.

HOLY WEEN IN PARROCCHIA A SANTA MARIA IN PORTO

Giovedì 31 ottobre alle 19.30 presso la parrocchia di Santa Maria in Porto all’interno del teatrino parrocchiale, rinominato “sala Carlone “ in onore del medico Carlo Camerani, sono in programma animazioni e giochi per i più piccoli, che per l’occasione si travestiranno da santi della Chiesa. “Un’alternativa ad Halloween, appunto “Holy Ween”, divertendosi si, ma nello spirito della tradizione cattolica della festa di Ognissanti”, spiegano gli organizzatori.

Per informazioni telefonare direttamente in parrocchia.

LUGO

LA PILIGRÈNA, OVVERO HALLOWEEN IN SALSA LUGHESE

Il clou è atteso per la sera di giovedì 31 ottobre, quando il centro storico sarà invaso da mostri, zombi, figure sinistre che si aggireranno per le case illuminate dalle zucche arancioni per il classico “dolcetto o scherzetto”, ma la festa comincia fin dal mattino. Alle 10, laboratorio di preparazione della Zucca “La Piligréna”, per agli alunni delle Scuole Primarie di Lugo; poi alle 16, mercatino degli hobbisti. Dalle 19 si mangia alla “Taverna Insanguinata” e nei food truck sparsi per il centro. Dalle 21, laboratori di pasta di mais per i più piccoli, ma anche spettacoli di magia in strada: Street Halloween Show, con Lidio con la D (tre appuntamenti ogni ora, alle 20.30, 21.30 e 22.30); Folli Folletti, trampoli, giocoleria e fuoco della Compagnia Nador de la Nuit (dalle 20.30 alle 22.30 per le piazze del centro); La danza dei 5 elementi, uno spettacolo di fuoco e violino (alle 20.15 e 21.15 nel prato della Rocca) a cura di Sascia B Terzofuochista; e poi la Rocca Horror, in collaborazione con Irp (Investigazione Romagna Paranormale) e Mistery Leader (ingressi ogni 10 minuti per un massimo di 15 persone a turno); gran finale intorno alle 22.45 con il rogo della grande Piligréna.

Per ulteriori informazioni: 324 5885511, www.prolocolugo.org – pagina Facebook “Pro Loco di Lugo”. In caso di pioggia la festa e alcuni spettacoli si svolgeranno sotto le logge del Pavaglione.

CAMMINATA DI HALLOWEEN CON IL GRUPPO DEGLI SPARTANI

Mercoledì 30 ottobre il gruppo Spartani Camminatori propone la “Camminata di Halloween” con ritrovo alle 20.30 nel parcheggio del centro commerciale Iris. La camminata, che fa parte dei tradizionali appuntamenti del mercoledì del gruppo di camminatori, è ispirata alla notte delle streghe. È gradita la partecipazione con abbigliamento a tema.

Per informazioni: spartani.onweb@gmail.com.

BAGNACAVALLO

BAGNACAVHALLOWEEN: FESTA IN PIAZZA E CONCERTO

Piazza della Libertà ospiterà giovedì 31 ottobre dalle 18.30 BagnacavHalloween: alle 20 ci sarà il concerto di Jack “Guitar” Manzoni con il Coro dei Rifugiati, mentre dalle 20.30 il “tunnel degli orrori” ospiterà letture animate con l’associazione Comunicando. Non mancheranno poi le streghe e altre spaventose sorprese. Per tutta la serata funzionerà uno stand gastronomico e ci saranno mercatini creativi.

Per informazioni: 0545 280889.

BARBIANO

HALLOWEEN A MISURA DI BAMBINO CON LABORATORI, MUSICA E MERENDA

“Svuota la zucca party” sarà la festa a Barbiano: alle 17.30 appuntamento nella sala comunale con un laboratorio da brivido per svuotare e intagliare la zucca: sarà disponibile tutto il materiale, zucca compresa. A seguire storie di paura, truccabimbi, merenda, dolcetti, musica e giochi. Sulla via di casa si farà “dolcetto o scherzetto” nei negozi e per le vie del paese.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “Associazione Coyote”.

COTIGNOLA

GIOCHI, ZUCCHE E TANTO DIVERTIMENTO CON LE ZUCCHE PER COTIGNOLA

Festa grande anche a Cotignola con l’evento “Al Zòchi par Cudgnola@ALLouin”, cioè “Zucche per Cotignola Halloween”: alle 17.30 parte il giro per botteghe col gobbo dal parco Bacchettoni (via Cairoli angolo via Roma). Dalle 18.30 alle 20 la festa prosegue con tante sorprese, accompagnata dagli spettacoli del Prof. Frankostuffen Show e la giocoleria di Sughero. Si prosegue con il maxi percorso-gioco “Lo sfrombolone e i ragni pelosi” e il tunnel “Se mi intreccio, poi mi streccio e poi…?”. In programma c’è anche la gara dal zòchi (gara delle zucche): saranno premiate le più belle zucche intagliate con lumino, tra tutte quelle portate entro le 19. Dopo tanto spavento ci si potrà rifocillare nell’area Food and drink con mostruosi hamburger e bevande varie. Un omaggio sarà consegnato a tutti i bambini, mentre il ricavato della festa sarà devoluto all’Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio”.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “al zòchi par cudgnola”.

ALFONSINE

HALLOWEEN AD ALFONSINE

Giovedì 31 ottobre i festeggiamenti per Halloween tornano ad Alfonsine con appuntamenti in tutto il paese a partire dalle 18.30. Per l’occasione Alfonsine si popolerà di personaggi che animeranno la serata e coinvolgeranno il pubblico. In piazza della Resistenza all’Essenziale Caffè ci saranno il punto di ristoro e dj set, mentre in corso della Repubblica nei locali adiacenti il Teatro Monti si troverà un punto ristoro a cura di F.C. Alfonsine Calcio 1921 e Osteria Strozzapreti, oltre alle “foto da paura” a cura di Foto Club Controluce.

In piazza Gramsci spazio a “Lightmoon…la luce della luna”, spettacolo e punto di ristoro a cura di Avis Alfonsine, al concerto della Sidney Band e punto ristoro a cura del Comitato Cittadino per l’Anziano e Pan di Zucchero. Cibo anche con il punto di ristoro da brividi a cura di “E trebb de Pasett”, le torte stregate presso CaféNoir e il gazebo da paura a cura dell’associazione Ji-Ta-Kyo-Ei.

Inoltre, alle 22.30 partirà, davanti alla Galleria Aurora, la parata con il concorso dei travestimenti per la categoria adulti. L’arrivo è in piazza Monti. Corso Matteotti sarà animato dall’auto tuning a cura di Alfonsiné Rete Imprese, dagli spettacoli del Gruppo Los Andinos davanti al Baretto e dall’animazione dentro la Galleria Aurora, a cura di Emporium Dradi.

I punti ristoro sono affidati al Forno Fabbri, accompagnato dal pianobar di Fiorenza e Carlo, alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere all’angolo con la Farmacia comunale e alla birra artigianale di Italian Craft Brewery. In piazza X Aprile sarà allestito il “ghostbusters horror village”, a cura del Gruppo Arca e ChiAri Café.

In programma anche lo stand di torte e dolci di una volta, a cura del Comitato Cittadino per l’Handicap – Centro socio occupazionale L’inchiostro. Alle 22 premiazione del concorso dei travestimenti per la categoria bambini. In via XXVIII Brigata Garibaldi appuntamento davanti alla vetrina addobbata di Sandra Mini Moda con “selfie dall’aldilà”, a cura di Fenati Pompe Funebri, lunapark e dolciumi lungo il viale.

In giro, lungo il percorso non mancheranno l’esibizione di sbandieratori e tamburini del Rione Cento di Lugo e le musiche con The Retro-Marching Band. Sul ponte sul fiume Senio la compagnia teatrale “I Calzini Spaiati” propone un’attrazione ispirata al film d’animazione “Coco – Dìa de los muertos”. Lungo la “viulena” Cif propone “dolci stregatti” con bancarelle, che si aggiungono al punto ristoro a cura di Masterpizza. Spazio alle 20 allo spettacolo con Silvia Pagani e le ragazze di U- Dance. Infine, scuola di volo e cartomante, a cura di Nuova Edicola di Baioni Emanuela e Portico Cafè.

Nel giardino di piazza Monti per i più piccoli ci sarà “Minions ad Hallfonseen”, con trucco a cura di Pirilampo e Parrucco a cura di Cris&Mas Parrucchieri. Alle 20.30 esibizione della Saga “Una Notte di Ginnastica da Paura!”, seguita, alle 23, dalla premiazione del concorso dei travestimenti – categoria adulti. In corso Garibaldi per tutta la serata ci sarà il trenino matto; dalle 19.30 “Le tradizioni di Nick” offre una corsa a tutti i bambini con intrattenimento alla partenza. In corso Garibaldi 55 un terrificante Nightmare Circus, a cura dei ragazzi del Free To Fly. Punto ristoro a cura di Gastronomia Bignè presso il Caffè del Corso e concerto di musica celtica dei Clan del Fuoco, offerto dai commercianti di Destra Senio.

Per ulteriori informazioni, consultare www.comune.alfonsine.ra.it.

MASSA LOMBARDA

Halloween a Massa Lombarda

I festeggiamenti per la notte di Halloween arrivano in piazza Matteotti e per le vie del centro di Massa Lombarda, dove giovedì 31 ottobre sono in programma diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli. Dalle 19 i commercianti saranno pronti con dolci e caramelle per tutti i bimbi per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”. Non mancheranno anche gonfiabili, food truck e giochi per tutti. L’iniziativa è organizzata dalla rete di imprese InMassa, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.

SANT’AGATA SUL SANTERNO

Halloween a Sant’Agata sul Santerno

Giovedì 31 ottobre Sant’Agata sul Santerno festeggia Halloween con tanti appuntamenti in centro, dalle 18.30 fino a sera. Dalle 18.30 sarà attivo anche uno stand gastronomico. Alle 19.30 spettacolo dei All’Incirco con musica, giocoleria, trampoli, fuoco e magie. Torna anche quest’anno il concorso per premiare la zucca e la maschera più spaventose. L’iscrizione è obbligatoria ai numeri 347 8658389 (Mara) o 370 3525476 (Eleonora). Inoltre, per tutta la serata ci sarà la musica dei Black Mirror.

RUSSI

Make up gratuito a Festa shop

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre il negozio FestaShop di Godo di Russi offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di farsi truccare per la notte di Halloween. Esperte truccatrici realizzeranno il make-up perfetto di Halloween: zombie, strega, teschio, vampiro, diavolo sono alcuni dei soggetti proposti sia per adulti che per bambini. Il servizio è gratuito e si terrà presso il negozio in via Goldoni, 1 a Godo di Russi dalle 15 alle 18.30. Il trucco verrà eseguito in ordine di arrivo.

Per info tel. 0544 418293 – vip@vipsrl.it

HALLOWEEN IN BIBLIOTECA

La festa di Halloween a Russi sarà tutta per i bambini, giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 17 in compagnia degli educatori del Centro Paradiso, nella Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia.

In programma il “Teatrino degli orrori”, che inscenerà piccoli spettacoli “spaventosi” per bambini dai quattro agli otto anni, truccabimbi e laboratori creativi in tema con la ricorrenza per esorcizzare la festa della paura ormai entrata anche nella tradizione italiana.

FAENZA

ALLA TORRE DI ORIOLO PRIMA EDIZIONE DI HALLOWINE PARTY

Ispezioni notturne nei meandri del castello, trucchi delle streghe, ma anche vini e sapori del territorio: alla Torre di Oriolo giovedì 31 ottobre sarà HalloWine. I cancelli della Torre di Oriolo si apriranno alle 18 con la Tata Fata pronta a intrattenere bambini e adulti con i trucchi delle streghe, mentre un’ora più tardi sarà attivo il punto ristoro con pentoloni fumanti arricchiti da essenze, brividi e profumi del territorio, vini e cocktail. Dalle 21.30 la compagnia teatrale “Venti rose” inizierà ad accompagnare i più coraggiosi all’interno dei percorsi misteriosi della torre, con ispezioni animate che dureranno per tutta la serata. Dalle 23 spazio ai balli infernali con il dj Roberto Eno Relight, che farà ballare tutti fino a tarda notte. Gli organizzatori consigliano un abito a tema, l’ingresso è di 3 euro. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Per info: tel. 333 3814000.

RIOLO TERME

CAPODANNO CELTICO IN COLLINA

Giovedì 31 ottobre torna l’appuntamento con il Capodanno celtico. Spettacoli musicali, cortei e combattimenti animeranno la lunga notte di Halloween in collina. In programma nel pomeriggio l’apertura del mercatino a tema nelle vie del Corso Matteotti. Il parco Pertini ospiterà, a partire dalle 19, il villagio celtico e la rievocazione di antiche tradizioni. Spettacoli musicali, cortei e combattimenti animeranno la lunga notte di Halloween fino allo “scontro finale” tra celti e caos che si concluderà con la vittoria del bene sul male e con il suggestivo rogo del mostro davanti alla Rocca. Tutta la rappresentazione viene realizzata dalla “Accademia dei remoti”, dai “Tamburi di Brisighella”, dai gruppi celti dei “Galli Boi” e “Teuta Lingones Cinghiale bianco”. Per tutta la serata, nel parco Pertini e nelle vie del centro, saranno attivi gli stand gastronomici.

Programma:

ore 16.00 Corso Matteotti: Apertura mercatini a tema

ore 16.00 Parco Pertini: Inizio living history e didattiche a cura della Teuta Cenomanes

ore 18.00 Parco Pertini e vie del paese: Apertura stand gastronomici

Ore 19.00 Rocca Sforzesca: Brividi letterari, “I demoni delle campagne-3 storie dell’orrore”. Aperitivo con l’autore Martini Savorani.

ore 19.00 Parco Pertini: Villaggio celtico: Living history rievocazione antiche tradizioni,

a cura della Teuta Cenomanes

ore 20.30 Parco Pertini: Concerto tamburi di Brisighella

ore 21.00 Parco Pertini: Villaggio celtico: Accensione dei fuochi propiziatori

ore 21.30 Vie del paese: Corteo degli orchi: l’arrivo del male, a cura dei galli boii

ore 21.30 Parco Pertini: Cisalpipers in concerto

ore 21.45 Piazza Mazzanti: Artisti rupestri: I 4 elementi, spettacolo di acrobatica aerea

e giocoleria

ore 22.15 Ingresso del paese: Oscure ombre avanzano: è il Caos!

ore 22.30 Davanti al Municipio: Trionfo del Caos, a cura dell’ Accademia dei Remoti

ore 23.00 Corso Matteotti: Corteo del Caos trionfante e parata fino alla rocca

ore 23.15 Piazza Mazzanti: Battaglia finale, il male contro le forze del bene trionfante

e rogo del mostro

ore 23.30 Piazza Mazzanti: Spettacolo pirotecnico dall’interno del castello.

CASTEL BOLOGNESE

FESTA DI HALLOWEEN CON FANTASMI, STREGHI E VAMPIRI

Halloween Ann… O/Zero è la festa che animerà Castel Bolognese giovedì 31 ottobre. La festa rivolta ai bambini e alle famiglie coinvolgerà il Piedibus e animerà le vie del paese con la complicità delle “case amiche” per il classico “dolcetto e scherzetto”. Parteciperanno all’evento anche i commercianti castellani con vetrine tematiche, distribuzione di caramelle, gadgets, animazioni, banchetti creativi, punto trucco, pettinature paurose. Dopo “dolcetto/scherzetto”, in programma l’apericena al Gigabar su prenotazione, il mercatino di Halloween, l’angolo Trucco Spaventoso, il cartomante e gli spettacoli con il teatro di burattini.

Programma:

19:00 Caccia al dolcetto o scherzetto

19:00 Animazione in piazza Fanti – Cartomante 21.15 Teatrino dei Burattini 22.00 Mangiafuoco

19:00 Halloween Market – Artigiani e creativi castellani e non, esporranno le loro creazioni in Piazza

20:00-21:00 Apericena a Gigabar – Adulti € 5,00 bambini € 3,00 Tel: 0546 1914398

LETTURE SPAVENTOSE IN BIBLIOTECA

Giovedì 31 ottobre, alle ore 16.30, nella sala ragazzi della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, lettura ad alta voce Aspettando Halloween: dal Gruffalò al mostro peloso & C. a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere. Chi è Il Gruffalò nato dalla mente di Julia Donaldson e dai colori di Axel Scheffler? Chiedetelo al topino che l’ha incontrato, nel cuore del bosco: saprà descrivervi con dovizia di particolari il suo grosso, peloso e terrificante amico. Gli stessi dettagli che ha fornito ai tre predatori che volevano mangiarselo ma che, scoprendo chi proteggeva il topino, hanno cambiato idea. Quello che il piccolo topo dalla grande intelligenza non sa, è che il mostro da lui inventato esiste davvero.

Per informazioni https://elesserofeliciecontenti.it/un-libro-meglio/attivita-didattiche-gruffalo/.

CERVIA

ZOMBIE WALK E ATMOSFERE HORROR PER LA FESTA IN RIVIERA

Giovedì 31 ottobre dalle 14 a Cervia spazio a mercatini, stand e attrazioni varie: grande divertimento con il rituale “dolcetto o scherzetto!?”, il trucco a tema per grandi e piccoli, tanti spettacoli sul palco della Piazza per tutta la serata, giostre, attrazioni e casa dell’orrore sempre aperte per vivere il divertimento. Al calar delle tenebre Cervia verrà invasa dalle creature dell’orrore. Un corteo di zombie infesterà la via principale della città e tutti potranno partecipare alla Zombie Walk, per aggiudicarsi i vari premi in palio. Per i più coraggiosi poi, ci sarà il “The Dark Path“, un percorso immerso nell’oscurità, dove affrontare in prima persona le paure più nascoste, gli incubi, in cui le fobie prenderanno vita e dove bisognerà trovare la via d’uscita. In Piazza Garibaldi protagonista il trucco cinematografico sia per grandi che per bambini, con il truccabimbi. Durante la serata sul palco show e spettacoli.

Programma

14.00 Apertura stand e mercatini. “Dolcetto o scherzetto?” per i negozi della città. Apertura Make-Up Point per grandi: il trucco cinematografico horror, mentre per i più piccoli un trucco bimbi a piacimento con zucche, fantasmi e pipistrelli. Musica con dj Mattia e Belle speaker.

14.30 Virus escape: entra e avrai solo poco tempo per trovare l’antidoto anti-zombie, ci riuscirai? Gli infetti sono ovunque… (Percorso adatto a tutte le età).

18.00 Apertura percorso horror “The dark path“: metti alla prova emozioni, paure, fobie e affronta un sentiero oscuro dove il tuo peggior incubo deve ancora cominciare… Animazione sul palco per i bambini horror dance Country horror con la scuola di ballo Free to Dance.

19.00 Premiazioni migliore maschere per bambini.

19.30 Concerto Operazione Belle

20.00 Animazione con invasione in piazza (gabbia).

21.00 Zombie walk Cervia: tutti i partecipanti si travestiranno da zombie per inscenare l’invasione della città a seguito di un contagio che li ha trasformati in lenti e barcollanti automi. A fine serata, premiazione delle maschere più belle. Caccia ai “photobox” a tema “psicopatici”, “clown”, “zombie” e “demoni” sparsi per la città per scattare la propria foto di Halloween Cervia.

21.30 Concerto Operazione Belle

22.30 Premiazione Zombie Walk

23.00 Il magico spettacolo di fuoco in piazza. Finale con animazione dell’antidoto tra zombie contro cacciatori

Appuntamenti anche in piazzetta Pisacane e alle Officine del Sale.