Immaginante ai Magazzini del Sale di Cervia, al via i laboratori legati alla mostra Sonorità in gioco

Al via i laboratori per bambini legati alla mostra animata «Sonorità in gioco» che Immaginante – Laboratorio museo itinerante ha allestito ai Magazzini del Sale di Cervia.

Nella sala Rubicone è in programma un calendario di laboratori per bambini e genitori su prenotazione (costo 10 euro a bambino).

Si parte domenica 3 novembre alle ore 11 con “Casette musicali” a cura di Alessio Caruso e Arianna Sedioli (5-10 anni). Si continua domenica 10 novembre alle ore 11 con «Storie capricciose» insieme a Cristina Sedioli (4-8 anni). Si conclude domenica 17 novembre alle ore 11 con “FilastrocCantando” con Francesca Venturoli (2-6 anni).

Per visitare la mostra ai Magazzini del Sale si può invece prenotare al 334/2804710 (anche WhatsApp) per i turni del sabato e domenica mattina ma anche dell’1 novembre (ore 10,30 e 11,30) o per quelli del pomeriggio (14,30, 15,30, 16,30). Costo del biglietto: 5 euro. In occasione del Patrono di Cervia che si celebra il 13 novembre, è in programma un’apertura speciale con turni alle 14,30 e 15,30.

La mostra chiude il 17 novembre.